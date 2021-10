La nounou «ferme» du prince William et du prince Harry a interdit les couvertures et les chaussures de confort | Royale | Nouvelles

Dans les années 80, les tout-petits royaux William et Harry n’étaient pas autorisés à avoir une couverture de confort à la main ni à porter des baskets, selon un nouveau livre. Selon la version mise à jour de « Battle of Brothers » écrite par l’historien Robert Lacey, la première nounou nommée par le prince Charles et Lady Diana avait de nombreuses règles strictes qu’elle s’assurait que les deux garçons suivraient.

La nounou Barbara Barnes avait été recommandée par la dame d’honneur de la princesse Margaret et ne portait pas de chapeau ni d’uniforme de nounou.

Aujourd’hui, le prince William emploie Maria Teresa Turrion Borrallo, une nounou formée du prestigieux Norland College de Bath, âgé de 125 ans.

Elle peut parfois être vue lors de fiançailles royales dans l’uniforme et le chapeau bruns traditionnels.

En tant qu’étudiante, la nounou espagnole a été formée aux techniques d’éducation des enfants ainsi qu’à la cuisine, aux techniques de couture et même à l’autodéfense et aux premiers secours.

« Barnes était tout aussi ferme avec les enfants, ne leur permettant pas de couvertures confortables et leur refusant les chaussures jusqu’à ce qu’ils aient appris à marcher correctement », écrit Lacey.

L’auteur dit que Mme Barnes était stricte avec le personnel du palais de Kensington et les jeunes princes.

« Quand ils ont eu leurs premières chaussures, Nanny a insisté sur les Start-Rites classiques avec des sangles à boutons qui ont été façonnées aux pieds des garçons », ajoute-t-il.

« Les entraîneurs ont été interdits. »

L’auteure royale Ingrid Seward aurait été informée par un membre du personnel du palais de Kensington que Barbara Barnes dirigeait l’étage de la pépinière « comme le Vatican ».

Malgré ses règles strictes, la nounou aimait beaucoup les deux garçons et leur a appris à marcher, à parler, à lire et à choisir leurs vêtements et leurs chaussures.

Au point qu’elle est devenue « quelque chose de mère porteuse » pour William notamment, explique M. Lacey.

Comme les princes se réveillaient à l’aube, Mme Barnes « les emmenait dans son lit presque tous les matins pour se défouler et jouer ensemble, avant de leur donner leur petit-déjeuner et de les transmettre à leurs parents à leur réveil ».

Dans la biographie de Robert, la gouvernante de Highgrove, Wendy Berry, a déclaré qu’« un week-end elle [Barbara Barnes] n’était plus là.

L’historien poursuit en suggérant que la princesse Diana a commencé à « fausser » la nounou, ce qui expliquerait sa disparition.

Elle a ensuite été remplacée par Alexandra ‘Tiggy’ Pettifer de 1993 à 1999.

Mme Pettifer était avec le prince Harry au château de Balmoral lorsqu’il a découvert que sa mère était décédée dans un accident de voiture en 1997.

Les princes seraient toujours en contact avec Tiggy, Harry étant le parrain de son fils Fred.

Il l’a également présentée à Meghan lors d’un voyage à Cardiff en 2018.

« C’est une personne très importante dans la vie d’Harry, presque comme une figure maternelle, puisqu’elle s’est occupée de Harry à la mort de la princesse Diana », a déclaré une source proche au Sun.