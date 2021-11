La nounou sur HBO Max : l’héritage de mode durable de la sitcom des années 90

Le mème souvent utilisé, «Je l’ai regardé pour l’intrigue», est une reconnaissance pleine d’ironie que nous, en tant que téléspectateurs, gravitons souvent vers le régal pour les yeux. La plupart des gens préfèrent regarder des productions tape-à-l’œil et de belles célébrités plutôt que du contenu « intelligent » ; ils ont le don d’éviter les intrigues alambiquées qui obligent le spectateur à réfléchir. Ce n’est pas une incrimination mais un aspect bien réel de notre consommation médiatique. Même les comptes de médias sociaux officiels de Netflix se sont penchés sur la blague pour promouvoir des émissions comme Squid Game. « L’intrigue », alors, devient une référence taquine à sa distribution attrayante au lieu de la déclaration peu subtile de la série sur la classe sociale en Corée du Sud.

De même, mon intérêt pour The Nanny, une sitcom de CBS diffusée de 1993 à 1999, découlait de ses éléments superficiels et sans intrigue – du moins c’est ce que je pensais. J’ai commencé à diffuser le spectacle non pas pour son charme comique, mais pour les costumes de créateurs extravagants et colorés portés par son personnage principal, Fran Fine, la nounou titulaire (interprétée par Fran Drescher).

Cela ne veut pas dire que The Nanny est tout style sans substance. Au lieu de cela, le flair avant-gardiste de Fran a été la passerelle vers ma plus grande appréciation de la série et de sa tendance à l’excès à travers sa comédie et son esthétique. La nounou, à la fois la série et le personnage, excellait à faire le plus de manière attachante : les références yiddish parsèment le vocabulaire de Fran ; elle parvient à être impétueuse et honnête avec autodérision, douce mais pas écoeurante; et ses vêtements sont ridiculement ostentatoires pour la nounou à la maison.

Les costumes de Fran, conçus par la styliste Brenda Cooper (qui a remporté un Emmy pour son travail), étaient le véhicule stylistique pour distinguer son personnage vif du reste de la distribution bien équilibrée. La chanson thème entraînante et digne d’un spectacle de The Nanny prépare même le public à cette distinction. Fran est décrite comme « la dame en rouge alors que tout le monde porte du bronzage ».

Pour récapituler, The Nanny suit Fran Fine, une dame juive de Flushing, Queens, qui, après avoir perdu son emploi dans un magasin de mariage, décroche accidentellement un emploi de nounou pour la haute société, la famille WASP-y Sheffield. Son personnage exagéré (et son intonation nasale) était d’abord déroutant pour Maxwell, le père célibataire veuf de la famille, mais est devenu attachant lorsqu’il a réalisé à quel point ses trois enfants avaient accepté les singeries de Fran. Elle emménage avec les Sheffield et leur majordome sarcastique Niles, et elle affronte de manière ludique le partenaire commercial collant et hautain de Maxwell, CC Babcock.

Du début de la série à la finale de la sixième saison, Fran reste sa force centrifuge; son charme pétillant a insufflé de l’air frais dans la vie étouffante des Sheffield, que les téléspectateurs adorent individuellement. Mais Drescher, le créateur de la série, et Cooper n’étaient pas si sûrs que The Nanny aurait établi un héritage aussi apprécié et durable sans les vêtements de Fran. « Pouvez-vous imaginer si j’habillais ce spectacle et habillais Fran comme une nounou ordinaire de tous les jours ? » Cooper a déclaré au HuffPost en 2018. « Nous n’aurions pas de conversation en ce moment. »

Cooper, jusqu’à son départ après la saison quatre, a laissé libre cours à Drescher pour habiller Fran Fine comme elle le souhaitait. Elle a conçu les costumes de Fran pour être une extension de sa personnalité tout en servant également d’horodatage mémorable pour la progression du spectacle et les commentaires de la classe. Fran portait un sac à main Moschino rouge en forme de cœur lors d’un rendez-vous (échoué) avec un gangster de la première saison et portait une robe de piano Moschino dans un épisode de la saison quatre mettant en vedette un pianiste de concert en herbe qui a ensuite perdu toute envie de jouer de l’instrument.

Pourtant, son personnage est une » accro du shopping avec une montagne de dettes de carte de crédit « , a observé Rachel Syme dans le New Yorker, » un séchoir à linge qui, le spectateur suppose, se soucie plus des tendances matérialistes que de l’art intemporel « . Même après l’intronisation de Fran dans le clan Sheffield, son style reste singulier, insensible aux attentes sociales de l’Upper East Side.

Dans une interview de 2020 avec Vogue, Drescher a décrit le style de Fran comme « sexy, mais certainement pas trash » et a partagé certaines des décisions de Cooper en matière de costumes. Le personnage portait beaucoup de Moschino, car les vêtements avaient du piquant et de l’humour, selon Drescher. Et dans les scènes que Fran a partagées avec CC, l’objectif était de dépeindre les deux femmes comme « contrastées à tous égards, en tant que personnes et dans leur façon de s’habiller ». Selon les normes obsédées par les années 90 d’aujourd’hui, les looks de Fran sont résolument modernes et intemporels.

Pourtant, The Nanny n’a jamais atteint le niveau de popularité et de cachet culturel accordés à d’autres émissions des années 90, comme Friends ou Sex and the City. Des femmes comme Rachel Green et Carrie Bradshaw sont restées des points chauds de style pour une génération d’enfants des années 90 et 2000 nés pendant les années de diffusion de leurs émissions. La nounou, d’autre part, a été saluée et référencée par un public beaucoup plus restreint (y compris Cardi B) dans les décennies qui ont suivi sa disparition. Diverses publications féminines et de mode ont consacré une couverture à la sensibilité unique de Fran à la mode ces dernières années, près de deux décennies après la fin du spectacle (et avant que The Nanny ne soit relancé via le service de streaming). Cet intérêt était en partie motivé par le compte Instagram @whatfranwore, qui identifie la garde-robe emblématique de Fran auprès de plus de 350 000 abonnés. L’arrivée de la série sur HBO Max en avril 2021, cependant, a probablement présenté l’émission à plus de téléspectateurs.

C’est également une étape vers la commémoration de son statut culturel en tant que sitcom des années 90. Pour les téléspectateurs en 2021, la configuration de l’émission – ses punchlines et la façon dont elle a été filmée – pourrait sembler un peu datée. Pas tellement que l’humour était ringard, mais que c’était simplement d’une autre époque.

Certaines saisons de The Nanny ont été enregistrées devant un public en direct, qui est devenu « un signifiant de classe de la comédie elle-même », selon Linda Holmes de NPR sur Pop Culture Happy Hour, « qui en quelque sorte [a live audience laughing is] une comédie moins sophistiquée ou démodée ou plus large. Pourtant, l’émission affichait une liste de camées de célébrités enviables au cours de sa diffusion, mettant en vedette Elton John, Céline Dion, Elizabeth Taylor, Patti LaBelle et, bien sûr, Donald Trump.

La nounou « trouve des blagues partout, parfois trois ou quatre par ligne, et les relie à travers les épisodes et les intrigues », a écrit Hilarie Ashton pour le New York Times. Son humour burlesque et conscient de lui-même est rafraîchissant et explicite pour une émission vieille de plusieurs décennies, et il se présente généralement comme une sitcom des années 90 à diffuser. L’étreinte excessive de la nounou, cependant, avait le potentiel d’être totalement libératrice et en avance sur son temps, mais les scénaristes de la série (et probablement Drescher elle-même) ont tracé la ligne de la graisse. Au lieu de cela, il faut craindre ou se moquer des corps surdimensionnés, et à un moment donné de la série, Drescher enfile un gros costume. Malgré cela, le charisme et le talent comique de Drescher cimentent la place de Fran Fine dans le canon de la télévision, en tant que leader qui parvient à renverser et à renforcer les stéréotypes – sur les femmes, la judéité et la classe. La nounou est une montre intéressante pour l’humour physique, le charme et les pitreries éclatantes de la distribution. Mais si vous n’êtes pas convaincu par ces apartés de l’intrigue, envisagez de ne le regarder que pour les vêtements.

La nounou est en streaming sur HBO Max.