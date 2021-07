La nourriture ferme les volets alors que la deuxième vague fait des ravages sur les affaires

Il devenait presque impossible de débourser un lakh important de Rs 8 en loyers mensuels alors que les ventes diminuaient.

Les restrictions de verrouillage ont peut-être été assouplies, mais vous risquez toujours d’être déçu si vous envisagez de vous rendre dans votre restaurant préféré pour une bouchée rapide ou dans un café de rue pour un cappuccino chaud. Raison : le Covid a contraint de nombreux restaurateurs à fermer boutique.

Alors que les entreprises tentaient de remettre leurs activités en forme après le verrouillage de l’année dernière, une deuxième vague dévastatrice et les restrictions qui ont suivi cette année ont rendu difficile la poursuite de leurs opérations. Arush Malik, fondateur et PDG de The Immigrant Cafe, a récemment fermé son point de vente dans le somptueux marché Khan de New Delhi. Il devenait presque impossible de débourser un lakh important de Rs 8 en loyers mensuels alors que les ventes diminuaient. À l’époque d’avant Covid, chaque point de vente générait des ventes de 35 à 40 lakh Rs en moyenne par mois.

Cela est descendu à environ Rs 20 lakh en février lorsque la situation était meilleure. « Avoir un coût de Rs 8 lakh et engager des dépenses salariales pour le personnel était trop lourd à assumer, nous avons donc dû abandonner pour assurer des économies d’échelle. Nous avons essayé les livraisons mais cela n’a pas fonctionné. Pendant le deuxième verrouillage, peu de commandes arrivaient car presque tout le monde avait un patient malade à soigner », a déclaré Malik à FE. L’entreprise exploite maintenant un seul point de vente à Connaught Place.

La marque de pizza haut de gamme 1441 Pizzeria avait déjà fermé ses 12 kiosques dans les locaux d’Inox, deux points de restauration autonomes à Bangalore et un centre commercial à Pune lorsque la première vague a frappé, réduisant le nombre total de magasins à neuf. La marque déménage maintenant deux de ses magasins phares à Lokhandwala et Fort à Mumbai pour des locations moins chères. « Les propriétaires ont été très solidaires lors de la première vague. Mais cette fois, ils n’ont apporté aucune aide », a déclaré le chef de la marque Vandini Gupta.

La livraison n’a jamais été une priorité pour l’entreprise spécialisée dans la fabrication de pizzas au feu de bois. Gupta a déclaré que la société avait lourdement investi dans la R&D pour perfectionner la pizza à livrer. La marque a lancé une série de cuisines de livraison uniquement pendant la pandémie et la stratégie à venir sera d’avoir un mélange de points de vente sur place et de livraison uniquement en fonction de l’emplacement et du pouvoir d’achat des consommateurs. L’entreprise a lancé cinq nouvelles cuisines réservées à la livraison et gère actuellement une poignée de points de restauration à Mumbai, Pune, Ahmedabad, Surat et Hyderabad. Cependant, les affaires sont maigres et à moins que les restrictions opérationnelles ne soient supprimées, la reprise sera loin. “Environ 90 à 95 % de l’entreprise prospère toujours grâce aux livraisons”, a déclaré Gupta.

Selon les estimations données par le FHRAI, près de 40% des restaurants et hôtels du pays ont fermé définitivement et environ 20% n’ont pas ouvert complètement depuis le premier verrouillage. Les 40 % restants continuent de subir des pertes.

Old Champaran Meat House, basée au Bihar, a fermé sa chaîne de Delhi et quatre autres points de vente dans les villes, dont Varanasi et Bhagalpur. La marque qui visait également à faire son incursion internationale d’ici 2022 a interrompu ses plans d’expansion. “Nous avons dû payer un loyer élevé avec un revenu presque nul, c’est pourquoi nous avons dû fermer les points de vente et abandonner les espaces locatifs”, a déclaré le propriétaire Gopal Kumar Khushwaha.

Angad Singh Dua, propriétaire de Yummy Adda, a récemment dû abandonner son centre commercial à Nehru Vihar à Delhi. Dua a réussi à conserver l’espace pendant le premier verrouillage, mais compte tenu du volume d’affaires déjà en baisse, il a récemment dû fermer complètement ses activités. De plus, son propriétaire a refusé de coopérer. Dua s’adressait principalement aux étudiants universitaires résidant dans les régions voisines, mais la fermeture des campus universitaires a paralysé son entreprise. Les ventes ont baissé jusqu’à 70% par rapport à l’avant-Covid.

« Ouvrir un restaurant nécessite un capital élevé et si le chiffre d’affaires quotidien est affecté en raison de fermetures périodiques en raison de blocages, la survie devient difficile… à moins que j’aie une visibilité d’au moins six mois sans blocage ou qu’au moins 25 % de la population générale se fasse vacciner. , je ne pourrai pas penser à ouvrir mon restaurant au moins de la même manière qu’avant », a déclaré Dua.

