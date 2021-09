La nouveauté de Gmail est que vous pouvez désormais passer des appels et des appels vidéo depuis l’application elle-même | La technologie

in

La dernière nouveauté de Google est que vous pouvez désormais passer des appels et des appels vidéo depuis Gmail. Ceux de Mountain View poursuivent leur projet de regrouper leurs différentes applications et services dans un cadre de productivité à un bon rythme.

Google s’intéresse depuis quelques mois aux mises à jour de ses services les plus utilisés. Il y a quelques jours à peine, nous avons vu que YouTube intégrait de nouvelles fonctions pour améliorer l’interaction avec l’application et, en outre, permettre aux utilisateurs de tester plus facilement de nouvelles fonctionnalités encore en phase de test.

Et est-ce que YouTube a publié un nouveau menu au sein de son application dans lequel les utilisateurs ont pu voir les fonctionnalités qui viendront à l’application dans un certain temps et pouvoir les essayer avant tout le monde. La seule chose discutable à propos de tout cela est que l’option n’était disponible que pour les utilisateurs avec un abonnement premium.

Cette fois, c’est Gmail qui a lancé de nouvelles fonctionnalités. Le geste de messagerie de Google a été repensé au fil des ans et ces rénovations ont toujours eu pour objectif principal d’améliorer l’expérience utilisateur globale.. Ceux de Mountain View transforment ce service en une combinaison de services.

La dernière chose qui a été vue est que désormais tous les utilisateurs, qu’ils aient ou non un compte professionnel, pourront passer des appels et des appels vidéo depuis l’application.. Ce nouvel ajout vient clôturer le projet qu’a Google de créer une plate-forme de communication ronde combinant ses différents services.

Les appels passés dans l’application Gmail seront en fait passés à l’aide de Google Meet, ce qui se passe, c’est que vous n’aurez pas à quitter le gestionnaire de messagerie pour les exécuter. Google a tout si bien lié que l’application de messagerie elle-même se charge de gérer ces appels automatiquement afin que l’expérience soit fluide.

Toutes ces améliorations viendront également avec un nouveau design dans l’application Gmail. Dans ce nouveau design, un nouvel onglet appelé espaces va apparaître et dont le but est de faciliter la communication entre les différents utilisateurs au sein d’une même entreprise. Il n’y a pas de date fixe pour la mise à jour de Gmail, mais les plans de Google devraient être bientôt.