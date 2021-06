La nouveauté de Spotify s’appelle “Only you” et vous juge selon vos goûts musicaux | La technologie

“Only you” est une section de Spotify où vous pouvez voir ce que l’application a à dire sur vos goûts musicaux.

Spotify vient de sortir “Solo tú”, une sorte de “Wrapped” mais en milieu d’année et axé sur les goûts musicaux plutôt que sur le nombre de vues. Cette nouvelle fonctionnalité a pour principale nouveauté que la société de musique en streaming fait des commentaires sur les chansons, les genres et les goûts musicaux que nous avons..

Ces commentaires sont toujours bien intentionnés et avec un certain empressement humoristique, ils ne doivent pas être pris comme une offense. En outre, la société a déclaré avoir lancé cette fonctionnalité pour célébrer la façon dont les utilisateurs écoutent de la musique, à la fois pour ceux qui mettent un album du début à la fin et pour ceux qui combinent des chansons rock et cumbia dans la même playlist.

Si vous êtes devenu curieux de savoir ce que Spotify a à dire sur vos goûts musicaux, il vous suffit d’entrer dans l’application et de vérifier que cette fonctionnalité a été activée. Il doit apparaître dans le menu démarrer, si vous voyez que vous ne l’avez toujours pas, ce que vous devrez faire c’est vérifier une mise à jour en attente ou redémarrer l’application.

Une fois qu’il apparaît, il vous suffit d’appuyer sur pour démarrer le carrousel préparé par Spotify. La séquence d’images se concentrera d’abord sur la combinaison de chansons puis elle sera dérivée des genres et des années de publication des chansons écoutées.. De plus, il dispose d’une section interactive dans laquelle l’utilisateur peut choisir entre plusieurs groupes pour former un dîner fictif.

Après avoir terminé tout ce mini événement au sein de Spotify, l’application affichera différentes options pour partager les résultats. La vérité est que cette initiative est curieuse et montre un facteur d’interaction avec les utilisateurs que les autres services de musique en streaming n’ont pas. Reste maintenant à attendre le grand événement Spotify qui sera Wrapped 2021.