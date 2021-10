La nouvelle AIBA est en mouvement : gants blancs, ceintures…

Qu’adviendra-t-il de la boxe aux Jeux olympiques? C’est le grand doute qu’ont tous ceux qui sont impliqués. L’AIBA, en raison de ses affaires de corruption, a reçu le veto du Comité International Olympique pour Tokyo 2020. Pour cette raison, le classement et le tournoi ont été organisés par le plus haut organisme du sport olympique mondial. Cette situation ne serait que pour la nomination japonaise, en principe, puisque personne ne sait rien de l’avenir.

En cette période, qui est davantage due à la pandémie, AIBA a subi une importante régénération interne. Les postes supérieurs ont été presque entièrement modifiés et ils ont opté pour des jeunes qui ont un cursus impeccable (le président d’Hispaniola, Felipe Martínez fait partie de ce nouveau cadre). C’était une étape logique et nécessaire pour instaurer la confiance, mais cela ne s’est pas arrêté là. Les nouveaux dirigeants ont cherché à donner un coup de jeune à leurs tournois pour refléter cette nouvelle étape. La première occasion de l’enseigner est au Coupe du monde hommes élite qui débute ce dimanche, à Belgrade (durée jusqu’au 6 novembre), avec le tirage au sort des photos.

Le tournoi, étant le premier de cette nouvelle étape, a été organisé en accès libre et avec de nouvelles catégories de poids (Ceux qui seront olympiques sont inconnus). C’est-à-dire que chaque pays peut présenter un représentant en poids indépendamment des mérites antérieurs. C’est juste car cela veut rompre avec le passé, mais cela complique davantage pour les athlètes, qui dans certains cas pourraient avoir besoin de jusqu’à six combats pour remporter l’or. Malgré cela, ces boxeurs bénéficieront grandement d’une autre mesure. Pour la première fois dans l’histoire la médaille dans une Coupe du Monde sera accompagnée d’un prix financier. Les nouveaux accords publicitaires de l’agence l’ont permis. Le gagnant d’une médaille d’or empochera 100 000 dollars, l’argent en vaut 50 000 et le bronze 25 000. Au total, 2,6 millions de dollars seront alloués aux prix.

De plus, visuellement, ils veulent aussi se différencier du passé. Pour cela, les gants abandonneront le bleu et le rouge traditionnels des coins et deviendront blancs. Avoir les détails des couleurs susmentionnées dans le logo AIBA. « Les gants blancs symbolisent un nouveau départ, l’équité et la transparence de nos événements. Nous ferons tout notre possible pour assurer la justice pour tous« , déclare Umar Kremlev, président de l’AIBA. De plus, le vainqueur recevra également la médaille une ceinture commémorative. Il cherche à ressembler à la boxe professionnelle et à mieux paraître. « Je suis sûr que cela motivera les jeunes à entrer dans les gymnases de boxe, à s’entraîner dur et à atteindre ces objectifs », a conclu Kremlev.