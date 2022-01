La nouvelle année vous apporte 3 bonnes nouvelles si vous allez acheter des appareils électroniques | Industrie

Avec le début de l’année, trois nouvelles importantes arrivent dans les magasins et affectent désormais les produits que vous achetez.

Avec le tournant de l’année, il y a toujours des changements qui s’ajoutent à nos vies. Déjà Nous ne parlons pas de promesses ou d’objectifs, mais de modifications législatives qui affectent la DGT de la même manière que les achats que vous effectuez désormais.

C’est parfois une mauvaise nouvelle, mais ce n’est pas le cas pour les consommateurs qui à partir d’aujourd’hui, vous découvrirez des nouveautés dans vos achats, à commencer par une extension de la garantie. Tout produit que vous achetez maintenant aura 3 ans de garantie et non 2 comme d’habitude.

Mais comme l’a rapporté l’OCU, il y aura une autre nouveauté qui sera également très satisfaisante pour ceux qui vont acheter du matériel électronique maintenant ou dans un avenir proche et qui affecte disponibilité des pièces.

A partir de ce moment, « les fabricants doivent assurer les pièces détachées de leurs produits depuis 10 ans, et non depuis 5 ans, comme jusqu’à présent« , informe l’UCO.

Si vous achetez un téléphone portable, un ordinateur, une télévision ou tout autre appareil, la loi vous la possibilité de le réparer pendant au moins une décennie.

Les raisons qui ont conduit à ce changement sont diverses et affectent différents aspects, tels que la les droits des consommateurs ou ceux qui sont en faveur de la durabilité. Réparer avant de changer, c’est l’idée que vous souhaitez véhiculer.

De plus, il faut ajouter une troisième bonne nouvelle pour les consommateurs et qui affecte la temps de test de conformité. Celui-ci est également allongé et peut être retourné dans deux ans et non dans un délai de six mois comme avant.

Garantie de trois ans, dix avec pièces de rechange et deux sous garantieIl est important que vous notiez ces droits que vous aurez désormais en tant que consommateur et qu’ils soient la première bonne nouvelle de 2022 dans le secteur.