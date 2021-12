La nouvelle anthologie Lore de Destiny 2 fait allusion au retour d’Oryx

L’histoire de Destiny 2 est… dense. Quiconque a suivi le jeu au cours des années de sa vie sait qu’il y a des histoires dans les histoires, une longue histoire remplie de personnages importants, et même des fondements mythologiques au tir extraterrestre que vous faites dans le jeu. L’une des parties les plus importantes et les plus importantes de l’histoire de Destiny 2 pour son histoire globale est l’histoire de la Ruche, qui concerne trois grands méchants de Destiny : les dieux de la Ruche Oryx, Savathun et Xivu Arath.

Savathun est à l’avant-plan de Destiny 2 en ce moment. La saison de contenu actuelle, la Saison des perdus, a vu les joueurs interagir avec Savathun après avoir découvert qu’elle avait utilisé ses pouvoirs de tromperie pour se faire passer pour Osiris, un allié majeur des Gardiens contrôlés par les joueurs. Xivu Arath traque sa sœur Savathun, ostensiblement pour avoir trahi son engagement envers les Ténèbres, la force maléfique inconnaissable et semblable à un dieu qui occupe une place importante dans le monde de Destiny 2. Mais Oryx est hors de vue, grâce au fait que les Gardiens du joueur ont battu le plus fort de tous les dieux de la Ruche dans la meilleure extension de Destiny 1, The Taken King. Nous avons secoué ce prétendu dieu, même lorsqu’il s’est fait comme 100 pieds de haut d’une manière ou d’une autre, et l’avons envoyé dans Saturne.

Mais il y a des soupçons que nous n’en aurons peut-être pas fini avec Oryx si vous faites attention à la tradition de Destiny 2. Il y a des entrées qui suggèrent que le Taken King a traversé la galaxie pendant des millénaires, tuant et conquérant tout sur son passage, dans l’espoir qu’il serait un jour battu – mais cette mort ne serait pas la fin de son histoire. La plus grande preuve de l’idée qu’il pourrait y avoir plus à Oryx, cependant, se présente sous la forme du dernier livre sur les traditions physiques de Bungie, Grimoire Anthology Vol. 4.

Les livres Grimoire Anthology de Bungie sont d’excellents recueils de la vaste tradition du jeu, en particulier parce qu’ils sont tous thématiques. Chaque livre de traditions ne se contente pas de rassembler des entrées aléatoires ou de les organiser dans l’ordre chronologique – ils traitent chacun spécifiquement d’un certain sujet, d’un groupe de personnes ou d’un événement majeur. Le livre d’histoire sur la Ruche traitait également des Ténèbres et des anciens personnages de Guardian qu’il avait corrompus, par exemple.

Chaque livre d’histoire est également un présage de ce qui se passe dans l’histoire de Destiny 2. Les livres aident à ajouter du contexte à tout ce qui se passe dans le jeu lors de leur sortie, ou à tout ce qui se passera peu de temps après. Le livre publié avant l’extension Beyond Light était sous-titré « War Machines » et traitait de la race Exo de Destiny, des humains dont l’esprit avait été transféré dans des corps robotiques. Beyond Light se déroule sur Europa, l’endroit où Exos a été créé pour la première fois, et l’histoire de l’extension traite fortement des origines des robots. Et ce n’est pas la première fois que Bungie prépare le terrain avec un livre de traditions pour ce qui allait arriver. Le livre avant la saison du Drifter était plein d’histoires qui ont informé ce personnage et d’autres personnages clés, tels que Shin Malphur et Dredgen Yor, par exemple.

Ainsi, le contenu du dernier livre d’histoires remplit définitivement le contexte de l’histoire qui se déroule actuellement, et ce que Bungie choisit de nous dire pourrait bien indiquer où va cette histoire. Grimoire Anthologie Vol. 4 est sous-titré « The Royal Will » et traite de la création de la race Awoken et de leur reine, Mara Sov. Dans la Saison des perdus, Mara Sov est un acteur majeur, et en fait, elle est partie depuis longtemps. À travers les machinations de magie spatiale de l’univers Destiny, Mara est morte en combattant Oryx dans Destiny 1, mais n’a pas été complètement détruite, et a utilisé son temps sur un autre plan d’existence pour aider à orchestrer un plan élaboré pour le vaincre et le reste de la Ruche .

Nous obtenons beaucoup d’informations sur Mara tout comme Mara est devenue une grande partie de l’histoire – mais The Royal Will a aussi beaucoup à dire sur Oryx et les Taken, l’armée de créatures corrompues qu’il peut créer. Certaines traditions, ainsi que les théories des fans, ont suggéré que le but ultime des sœurs divines de la Ruche d’Oryx, Savathun et Xivu Arath, est de trouver un moyen de ressusciter leur frère. Il se peut que la raison pour laquelle nous recevons tant d’informations sur Oryx en ce moment soit que les plans de la Ruche sont sur le point de se concrétiser. Après tout, l’extension Destiny 2 de février s’appelle The Witch Queen et concerne Savathun et ses plans.

Là encore, les parties du livre concernant le Taken King pourraient être moins sur Oryx et plus sur le Taken. Les développements récents de l’histoire ont suggéré que même si Oryx commandait les Taken, il ne les a pas créés. Ce pouvoir venait de quelqu’un d’autre – quelqu’un de beaucoup plus fort et plus effrayant qu’Oryx. Les personnages discutant des ténèbres ont récemment parlé de l’intelligence derrière la force étrange, appelée l’entité. Étant donné que cela semble d’où viennent les Taken, il se peut que Bungie nous prépare une base sur le pouvoir et les capacités de l’entité.

Vous pouvez spéculer par vous-même sur ce qu’est le testament royal si vous le souhaitez. Grimoire Anthologie Vol. 4 est disponible à la vente dans le Bungie Store et dans les librairies telles qu’Amazon, mais il est également disponible gratuitement au format PDF lors de l’événement Bungie’s Gjallardays. Vous pouvez également participer pour gagner un exemplaire de l’édition collector épuisée de The Witch Queen pendant que vous y êtes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.