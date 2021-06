La nouvelle API MusicKit d’Apple permet aux développeurs de proposer des essais Apple Music et les récompense avec un paiement

in

Avec une nouvelle API MusicKit, les développeurs pourront proposer des essais Apple Music et recevoir des récompenses pour les nouveaux abonnés via un programme de parrainage commençant par iOS 15. Cette nouvelle a été soulignée par le développeur Tim Isenman sur Twitter, mais Apple a également donné un aperçu lors de la ” Rencontrez MusicKit for Swift” lors de la semaine WWDC21.

Selon l’ingénieur Apple Joel Lopes da Silva, ce nouveau “MusicKit accélère la façon dont vos applications s’intègrent à l’API Apple Music, qui est notre ensemble d’API côté serveur pour accéder au large éventail de contenu du catalogue d’Apple Music, ce qui le rend beaucoup plus facile pour vous de créer des applications convaincantes liées à Apple Music.

Avec cette API MusicKit, les développeurs pourront offrir aux utilisateurs un essai gratuit d’Apple Music au sein de l’application. Et il sera également possible de proposer un message principal personnalisé aux utilisateurs pour essayer le service de streaming musical :

“Si votre utilisateur n’est pas déjà abonné à Apple Music, vous pouvez lui permettre de démarrer un essai gratuit d’Apple Music depuis votre application, afin qu’il puisse profiter de toutes les fonctionnalités sur lesquelles vous avez travaillé pour l’améliorer. l’expérience utilisateur de votre application avec de la musique. L’offre d’abonnement peut être configurée en adaptant le message principal affiché à l’utilisateur pour qu’il corresponde mieux à la fonctionnalité de votre application, comme « jouer de la musique ». Il peut également être contextuel, mettant en évidence une chanson, un album ou une liste de lecture spécifique.

L’API MusicKit récompensera également le développeur lorsqu’un utilisateur s’abonne à Apple Music. Le programme d’affiliation existait déjà, mais il est désormais plus intégré aux applications tierces :

“Et en utilisant la fiche d’offre d’abonnement dans votre application, vous pouvez être récompensé pour avoir attiré de nouveaux abonnés Apple Music, via notre programme d’affiliation, que nous appelons le programme Apple Services Performance Partners.”

Enfin, l’ingénieur Apple donne quelques exemples sur la façon dont les développeurs peuvent intégrer ce nouveau Musickit dans leurs applications :

« Par exemple, vous pouvez rendre vos jeux beaucoup plus immersifs en jouant une musique de fond qui correspond à l’ambiance de votre jeu. Ou vous pouvez jouer de la musique entraînante pour garder vos utilisateurs motivés dans une application de fitness. Et dans une application de médias sociaux, vous pouvez garder vos utilisateurs encore plus engagés avec un contenu qui met en valeur la musique.

