La nouvelle Apple Watch Series 7 miserait sur une batterie plus grosse au lieu de nouveaux capteurs | La technologie

Une nouvelle rumeur concernant l’Apple Watch Series 7 indiquerait qu’Apple a en tête d’augmenter l’autonomie de la montre au prix du renouvellement des capteurs.

L’Apple Watch Series 7 était la grande absence de la présentation Apple dans laquelle nous avons rencontré plusieurs nouveautés telles que l’iMac avec un processeur M1, les iPad Pro 11 et 12,9 pouces et l’AirTag. Il n’y a toujours pas de date pour connaître ces nouvelles montres intelligentes, mais les fuites ne s’arrêtent pas et aujourd’hui nous avons connu une fuite que tous les utilisateurs peuvent ne pas aimer.

Il a commencé à se répandre que l’Apple Watch Series 7 parierait sur l’amélioration de l’autonomie et que cette feuille de route laisserait derrière elle l’inclusion de nouveaux capteurs. Cette rumeur vient de la main d’un leaker spécialisé dans Apple, Ming-Chi Kuo. La fuite parlerait de la manière dont Apple aurait abordé le lancement de sa nouvelle smartwatch.

La vérité est que l’autonomie est une tâche en suspens dans la plupart des montres intelligentes, car ils sont généralement pleins de capteurs qui fonctionnent sans repos à tout moment et ont également un écran d’une taille considérable qui fait que l’autonomie est presque toujours médiocre et ne remplit donc pas toute la journée d’utilisation.

Si Apple finit par suivre cette voie, de nombreux utilisateurs seront reconnaissants, car avoir plus d’autonomie signifie passer plus de temps avec la montre au poignet. Le degré d’augmentation doit également être vu, car il doit être suffisamment important pour justifier.

Apple n’a fait aucune déclaration à ce sujet, bien qu’ils ne le fassent généralement pas. Très probablement, au fil des jours, de nombreuses autres rumeurs apparaissent et confirment ou infirment le passé. Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre la présentation officielle, il n’y a pas de date précise fixée. Mais Apple devrait dévoiler ses nouvelles montres à la fin de l’été lors d’un événement consacré à ces appareils.