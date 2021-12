La nouvelle application Android d’Apple vous aidera à trouver des AirTags cachés à proximité

Apple a sorti son tracker Bluetooth AirTag en avril. La réponse a été positive, mais il y avait de grandes inquiétudes. Des groupes de protection de la vie privée ont demandé si Apple en faisait assez pour s’assurer que le tracker AirTag ne puisse pas être utilisé à des fins néfastes. Et si un conjoint violent voulait utiliser un AirTag pour suivre son partenaire ? Et si un harceleur glissait un AirTag dans la voiture ou le sac à dos d’une victime ? Apple a rapidement apporté un certain nombre de modifications pour résoudre ces problèmes avec les mises à jour logicielles. Maintenant, la société a tenu une autre promesse avec la sortie d’une application Android appelée Tracker Detect.

La nouvelle application Android d’Apple Tracker Detect

Selon CNET, Apple a publié lundi la nouvelle application Tracker Detect sur le Google Play Store. Apple a initialement annoncé l’application en juin. Comme l’explique la description sur Google Play, Tracker Detect peut « [look] pour les traqueurs d’objets séparés de leur propriétaire et compatibles avec le réseau Find My d’Apple. » Cela inclut l’AirTag. Donc, si vous pensez que quelqu’un utilise un appareil Find My pour vous suivre, vous pouvez le rechercher.

Ceci est une application extrêmement simple. Une fois que vous l’avez ouvert, vous verrez un gros bouton bleu qui lit « Scan » en bas de l’écran. Appuyez sur le bouton et si l’application détecte des trackers, ils apparaîtront à l’écran. Si un tracker reste à proximité pendant au moins dix minutes, vous pouvez appuyer sur un autre bouton pour lui faire émettre un son. Cela devrait vous donner la possibilité de trouver le traqueur s’il se trouve sur vous.

Tracker Detect vous aidera également à en savoir plus sur le tracker, comme le numéro de série. Et vous pouvez également trouver des instructions sur la façon de désactiver le tracker dans l’application. Retirer la batterie d’un AirTag est facile. Appuyez simplement vers le bas et tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à l’arrière du traqueur d’objets. Retirez ensuite le couvercle et la batterie. Cela empêchera le propriétaire de trouver l’AirTag.

Les propriétaires d’Android réagissent à Tracker Detect

Un porte-parole d’Apple a partagé la déclaration suivante avec CNET concernant la nouvelle application :

AirTag fournit des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité de pointe et aujourd’hui, nous étendons de nouvelles fonctionnalités aux appareils Android. Tracker Detect donne aux utilisateurs d’Android la possibilité de rechercher un AirTag ou des traqueurs d’articles compatibles Find My pris en charge qui pourraient voyager avec eux à leur insu. Nous élevons la barre en matière de confidentialité pour nos utilisateurs et l’industrie, et espérons que d’autres suivront.

Les critiques sur Google Play n’ont pas été particulièrement favorables. Avec 195 avis, Tracker Detect obtient 3 étoiles sur 5. De nombreuses plaintes semblent concerner le manque d’automatisation. Si vous ne choisissez pas activement d’analyser, l’application ne détectera rien. Tracker Detect aurait pu être plus utile si Apple avait fait en sorte que l’application avertisse automatiquement les utilisateurs qui se trouvaient à portée d’un tracker inconnu pendant une période prolongée. Cela suggérerait qu’un tracker pourrait les suivre, ce qui est théoriquement le but de l’application. Tracker Detect peut nécessiter une mise à jour.