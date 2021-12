La nouvelle application Android d’Apple vous évitera d’être suivi par les AirTags

Six mois après avoir annoncé qu’il travaillait sur une application de confidentialité pour les utilisateurs d’Android, Apple a enfin publié son application Tracker Detect visant à localiser les AirTags inconnus.

La nouvelle application, qui a été repérée pour la première fois par CNET, fonctionne en permettant aux propriétaires des meilleurs téléphones Android de rechercher des trackers à proximité séparés de leurs propriétaires. L’application peut aider les utilisateurs à localiser le tracker en l’invitant à émettre un son au moins 10 minutes après avoir été séparé.

Si vous pensez que l’AirTag est utilisé pour vous suivre, l’application comprend des instructions sur la façon de le désactiver en retirant la batterie. Sinon, si le tracker est en mode perdu, les utilisateurs peuvent appuyer sur le tracker avec leur téléphone compatible NFC, et il présentera les coordonnées du propriétaire.

La nouvelle application est une réponse aux problèmes de confidentialité qui ont surgi après qu’Apple a lancé le nouveau tracker d’articles plus tôt cette année, beaucoup craignant que le tracker puisse être utilisé comme un moyen de traquer les gens en silence.

Depuis, Apple s’est efforcé de résoudre les problèmes de confidentialité et a mis à jour l’AirTag pour réduire le temps nécessaire pour sonner une alerte lorsqu’il est loin de son propriétaire. Cela permet à quiconque d’être alerté plus facilement de tout AirTag inconnu qui pourrait se trouver à proximité.

Avec la nouvelle application Tracker Detect, Apple donne aux utilisateurs d’Android plus de pouvoir pour trouver des AirTags à proximité sans attendre une alerte automatique.

« AirTag fournit des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité de pointe et aujourd’hui, nous étendons de nouvelles capacités aux appareils Android », a déclaré un porte-parole d’Apple à CNET dans un communiqué. « Tracker Detect donne aux utilisateurs d’Android la possibilité de rechercher un AirTag ou des traqueurs d’objets compatibles Find My pris en charge qui pourraient voyager avec eux à leur insu. Nous relevons la barre en matière de confidentialité pour nos utilisateurs et l’industrie, et espérons que d’autres suivront. «

Tracker Detect est maintenant disponible sur le Play Store et peut localiser n’importe quel tracker connecté au réseau Find My d’Apple.

