La nouvelle application d’Apple suggère que les AirTags pourraient enfin être bientôt lancés – .

Nous entendons des rumeurs sur l’accessoire de suivi Bluetooth d’Apple depuis plus d’un an maintenant, mais la société n’a pas encore annoncé officiellement les soi-disant AirTags. Cela pourrait enfin changer dans un proche avenir, car TechCrunch rapporte qu’Apple a lancé une nouvelle application appelée Find My Certification Asst. le dimanche 4 avril. Vous vous demandez peut-être comment cette application se rapporte exactement à un nouveau produit Apple, mais nous y reviendrons dans un instant.

Comme l’explique la page App Store de l’application, Find My Certification Assistant est destiné aux titulaires de licence MFi qui souhaitent «tester la découverte, la connexion et d’autres exigences clés pour les accessoires que vous développez et qui intègrent la technologie Find My Network». Actuellement, l’application Find My est utilisée pour localiser les modèles iPhone, iPad, Mac et AirPods perdus, mais dans un proche avenir, Apple va ajouter la prise en charge des appareils tiers développés par d’autres sociétés.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran sur la page de magasin de l’application, Find My Certification Asst. permet aux fabricants d’appareils d’exécuter des tests dans une grande variété de catégories, de la connectivité et du son à la gestion des micrologiciels et des clés. Bien que cela soit utile pour les équipes matérielles, ce n’est pas exactement le type d’application qui va recevoir beaucoup d’attention, mais sa sortie indique qu’Apple se prépare peut-être à prendre en charge des accessoires tiers pour Find My.

En outre, cela pourrait également être un signe que les débuts tant attendus des AirTags sont imminents. Il y a certainement une chance que les trackers Bluetooth d’Apple soient déjà sortis sans la pandémie, mais quoi qu’il en soit, il reste très peu de choses à révéler à Apple. Nous avons vu ce qui était censé être la conception finale des AirTags dans des images conceptuelles basées sur une vidéo divulguée envoyée à l’animateur de Front Page Tech Jon Prosser en septembre dernier. À l’époque, Prosser soupçonnait que les AirTags pourraient être annoncés lors de l’événement de presse d’Apple en septembre, mais cela ne s’est pas produit. Maintenant, on s’attend à ce que les AirTags fassent partie d’un événement printanier qu’Apple pourrait planifier ce mois-ci.

La raison pour laquelle Apple a décidé d’ouvrir l’application Find My à des tiers en premier lieu était parce que Tile – le plus grand acteur du marché des trackers Bluetooth – se plaignait qu’Apple aurait un avantage injuste en limitant son application d’objets perdus à la première partie. des produits. En réponse, Apple a donné aux développeurs tiers accès à la puce U1 avec la technologie ultra-large bande (UWB). Apple a également ajouté un onglet Éléments à l’application Find My dans une récente version bêta d’iOS 14, où les utilisateurs pourront suivre leurs trackers Tiles et leurs AirTags.

