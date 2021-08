La nouvelle application de réunion virtuelle de Facebook est une “bonne nouvelle” et une “validation” pour ces entrepreneurs de Seattle

(Photo Facebook)

Facebook a dévoilé aujourd’hui sa vision de l’avenir du travail : une expérience de réalité virtuelle appelée Horizon Workrooms qui utilise des avatars et des casques de réalité virtuelle pour reproduire la collaboration en personne.

Le géant de la technologie espère profiter des vents arrière provoqués par la pandémie qui ont déclenché le travail à distance et l’adoption de la réalité virtuelle, en particulier pour la filiale Oculus de Facebook.

Horizon Workrooms fonctionne à la fois sur la réalité virtuelle et sur le Web, et utilise des fonctionnalités telles que les tableaux blancs numériques, le suivi des mains, l’audio spatial, etc. pour aider les collègues à travailler ensemble, même s’ils sont physiquement séparés. D’autres sociétés, dont Microsoft, ont récemment dévoilé des expériences similaires.

Horizon Workrooms est désormais ouvert à la collaboration, conçu pour que les équipes se sentent ensemble malgré le fait qu’elles soient séparées. Les outils dont nous disposons actuellement servent les gens dans une certaine mesure, mais nous avons perdu la capacité d’être créatifs et connectés, un écart que nous pensons que les salles de travail peuvent combler. pic.twitter.com/TOSyiinKOl – Boz (@boztank) 19 août 2021

Il n’est pas encore clair si la nouvelle idée de Facebook fera son chemin. La réaction de jeudi allait de « Je l’aime bien ici » à « ça ressemble à l’enfer ».

Mais les dirigeants des startups de Seattle disent que l’annonce est une bonne nouvelle pour les entreprises qui développent des technologies connexes.

“Cela valide davantage le potentiel de l’informatique spatiale pour le travail et la collaboration”, a déclaré Forest Gibson, co-fondateur de Pluto, une startup de Seattle qui développe des services de réalité mixte. « Cela incitera davantage de personnes à expérimenter des espaces de travail virtuels et à envisager de les utiliser comme un élément clé de leurs équipes distantes ou hybrides. »

Gordon Hempton, PDG et co-fondateur de Spot, a récemment levé 1,7 million de dollars pour le logiciel de son entreprise qui crée une représentation virtuelle d’un bureau. Il a déclaré qu’Horizon Workrooms était « définitivement en cours de validation ».

“Tout cela fait partie du même récit”, a déclaré Hempton, qui a précédemment aidé à lancer le géant des ventes de Seattle Outreach. “Nous voyons des entreprises qui se penchent vraiment sur le travail à distance se rendre compte qu’elles ont besoin d’une couche supplémentaire de profondeur à l’expérience.”

Un exemple de bureau virtuel . construit avec Spot. (Photo d’endroit)

Hempton a déclaré que Spot se concentre sur une expérience virtuelle plus accessible qui ne nécessite pas de casque VR. Mais il a déclaré qu’au fil du temps, “la VR deviendra une amélioration progressive de Spot qui finira par rivaliser avec des choses comme Horizon Workrooms.”

Il y a eu des tentatives précédentes pour combiner la réalité virtuelle avec le travail. En 2014, une startup de Seattle appelée Envelop a lancé un produit unique qui permettait aux employés d’attacher un casque et de travailler dans un environnement virtuel, avec un bureau Windows virtuel et un accès à des moniteurs infinis dans un espace 3D.

Mais Envelop a fermé ses portes en 2017. Son PDG, Bob Berry, a déclaré qu’il n’y avait pas un marché assez grand.

“Nous venons de reconnaître que notre stratégie et notre calendrier et tout cela était probablement dans deux ou trois ans pour pouvoir exécuter notre grande stratégie”, a déclaré Berry en 2017. “Avec ces types d’entreprises financées par du capital-risque, vous devez être dans Le bon endroit au bon moment. Je pense que nous étions bien en avance.

D’autres startups VR basées à Seattle qui ont levé du capital-risque telles que Pixvana et Vreal ont également fermé ces dernières années.

Envelop pour Windows permet aux utilisateurs de travailler dans un environnement virtuel avec des moniteurs infinis dans un espace 3D. L’entreprise a fermé ses portes en 2017. (Envelop Image)

La réalité virtuelle et augmentée n’a pas encore atteint le grand public après des années de battage médiatique, en grande partie à cause du matériel coûteux et du manque de cas d’utilisation. Mais Oculus a pu baisser le prix à 299 $ pour son Quest 2, qui est un casque autonome et ne nécessite pas de PC connecté. Et d’autres géants dont Apple et Microsoft continuent d’investir dans le secteur.

IDC prévoit que les livraisons de casques VR augmenteront de 28,9 % d’une année sur l’autre en 2021.

“Les cas d’utilisation commerciale de la réalité virtuelle continuent de proliférer”, a déclaré Tom Mainelli, vice-président du groupe, Device & Consumer Research chez IDC, dans un communiqué. « Alors que les entreprises continuent de planifier un avenir qui englobe une combinaison de travail en personne et à distance, nous voyons la réalité virtuelle jouer un rôle de plus en plus important dans la conduite de la collaboration, de la formation et des événements numériques de nouvelle génération. »

Facebook parie clairement toujours sur la technologie avec des expériences telles que Workrooms et Horizon lui-même, qui est une sorte de terrain de jeu virtuel similaire à Rec Room, une autre société de réalité virtuelle basée à Seattle qui a levé 100 millions de dollars plus tôt cette année. Oculus a également acquis la startup de jeux VR de Seattle BigBoxVR, les développeurs derrière Population: One.

Tout cela fait partie du « métavers » que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a décrit plus tôt ce mois-ci comme un « environnement virtuel où vous pouvez être présent avec des gens dans des espaces numériques ».

Il reste à voir comment ce soi-disant « métavers » évolue, quelles entreprises y participent et quels types de nouvelles opportunités – ou problèmes – se présentent. Gibson a noté que Facebook n’a pas annoncé d’autres plates-formes prises en charge pour Workrooms et “semble continuer à se concentrer sur la création de leur propre plate-forme Quest fermée”.

“Chez Pluto, nous pensons qu’un écosystème ouvert où les développeurs peuvent créer et publier des applications multitâches sur une variété de matériel sans avoir besoin de l’approbation de l’App Store sera essentiel pour le succès de la prochaine plate-forme informatique”, a-t-il déclaré.