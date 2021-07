La nouvelle application iPhone “Passer à Android” de Google est conçue pour aider à voler les clients d’Apple

Une fois que vous êtes enfermé dans un écosystème – Windows, Android, iOS ou macOS – il est difficile de le quitter. Non seulement vous êtes habitué à l’expérience utilisateur, mais le déplacement de périphériques de fichiers peut être pénible. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les utilisateurs d’iPhone ne passent pas souvent aux téléphones Android. Maintenant, Google veut faire ce qu’il peut pour éliminer autant de frictions que possible pour les switchers.

Plus tôt cette semaine, Google a mis à jour son outil de restauration de données pour Android et l’a ajouté à Google Play. Après l’apparition de la liste, 9to5Google a jeté un coup d’œil à l’intérieur de l’application pour voir si quelque chose de remarquable avait été ajouté. La recherche a été un succès. Il y a des mentions d’une application “Passer à Android” pour iOS dans l’outil de restauration de données. Au moment de la rédaction, une telle application n’existe pas sur le Google Play Store, ce qui semble suggérer qu’une annonce officielle est à venir.

Meilleure offre du jour Les Echo Buds ont une suppression du bruit tout comme les AirPods Pro – mais ils sont en vente pour 100 $ de moins ! Prix ​​catalogue : 119,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Actuellement, si vous souhaitez transférer des données d’un iPhone vers un appareil Android, voici la procédure :

Téléchargez Google Drive sur votre iPhone et connectez-vous avec votre compte Google. Aller à Paramètres dans Google Drive, puis appuyez sur Sauvegarde pour sauvegarder des photos, des contacts, etc. Allez sur votre iPhone Paramètres et désactivez iMessage et FaceTime avant de changer de téléphone. Connectez-vous sur votre appareil Android avec le même compte Google que vous avez utilisé lors de la sauvegarde.

Passer à l’application Android facilite le changement

Sur la base des conclusions de 9to5Google, l’application Switch to Android devrait simplifier ce processus. Après avoir obtenu l’application sur l’App Store, accédez aux paramètres Wi-Fi, connectez-vous au réseau local créé par l’application et entrez le mot de passe qu’il fournit. Une fois que votre ancien iPhone et votre nouvel appareil Android sont connectés au réseau, l’application déplacera tout automatiquement.

9to5Google note que l’application Switch to Android semble être capable de déplacer vos applications entre les appareils. Il n’est pas tout à fait clair comment l’application y parviendrait. Vraisemblablement, l’application télécharge autant d’applications de votre téléphone qu’elle peut en trouver sur Google Play. Cela ne peut évidemment pas inclure les applications payantes, car vous devrez les racheter sur Google Play.

Nous n’avons aucune idée de quand attendre l’application Switch to Android, mais elle est apparemment en préparation. Reste à savoir si cela aura ou non un effet sur la part de marché d’Apple. Cela dit, au moins les personnes qui décident de passer à Android auront plus de facilité à le faire.

Meilleure offre du jour Voici : Apple AirPods Pro vient d’atteindre le prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission