La nouvelle approche de Yuki Tsunoda “ne fonctionnera pas bien” au GP de Grande-Bretagne

Yuki Tsunoda dit qu’il a trouvé une nouvelle approche qui fonctionne pour lui, mais ne pense pas que ce sera le cas au Grand Prix de Grande-Bretagne étant donné le nouveau format.

Le pilote japonais a fait un mauvais début de saison, commettant un certain nombre d’erreurs, ce qui l’a amené à repenser son approche des week-ends de course.

Au début de cette année, il a poussé aussi fort qu’il a pu dès qu’il s’est senti en confiance dans la voiture, mais en Autriche, il a ralenti les choses, et après avoir atteint la Q3 et marqué des points au cours de la double tête, il était satisfait de comment les choses se sont passées.

“Cette [original] approche avait fonctionné pour moi dans les autres formules jusqu’à la Formule 2, mais cela ne fonctionne pas, ou du moins cela implique beaucoup de risques lorsque vous l’essayez en Formule 1 », a-t-il déclaré dans le AlphaTauri avant-première pour la prochaine course.

« Je m’en suis rendu compte et j’ai évolué pour avancer pas à pas, en renforçant ma confiance pendant la semaine de course grâce aux essais libres, jusqu’aux qualifications et à partir de là, j’essaie de pousser.

« Cela a bien fonctionné et j’ai également changé ma façon de travailler avec les ingénieurs lors des réunions et la façon dont je m’échauffais avant de monter dans la voiture. C’était un pas en avant et nous avons trouvé beaucoup de bonnes façons de travailler à partir de maintenant.

“En qualifications pour la deuxième course autrichienne, j’ai obtenu mon meilleur résultat de l’année et la façon dont j’ai réussi à traverser les trois séances était vraiment bonne, d’autant plus que j’avais perdu un peu de confiance après avoir eu un gros accrochage dans la voiture en FP3.”

Étant donné que les choses se sont mieux passées la dernière fois, il veut continuer avec la même approche à l’avenir.

Cependant, avec l’introduction des qualifications de sprint samedi à Silverstone, il n’y aura qu’une seule séance d’essais avant les qualifications traditionnelles de vendredi.

Par conséquent, il s’attend à avoir du mal à essayer de ralentir à nouveau les choses.

« Maintenant, nous arrivons à Silverstone et j’ai de bons souvenirs de l’année dernière, lorsque j’ai terminé troisième de la Formula 2 Feature Race et, comme le Red Bull Ring, c’est une piste sur laquelle j’ai beaucoup roulé, depuis quand J’étais en F3″, a-t-il ajouté.

« Tout est positif, mais l’inconvénient à Silverstone, étant donné que je n’y ai jamais conduit de Formule 1 auparavant, c’est que nous n’avons qu’une séance d’essais libres avant les qualifications, car ce week-end, nous essayons la course de qualification Sprint samedi.

« Cela signifie que la nouvelle approche que j’ai commencé à utiliser en Autriche ne fonctionnera pas aussi bien cette fois. Je m’attends à ce qu’avoir de bonnes performances en qualifications immédiatement après la FP1 sera difficile.

“Ce sera assez difficile, mais je vais quand même essayer d’accélérer à nouveau petit à petit, comme en Autriche.”

