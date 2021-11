La nouvelle arme secrète d’Arsenal, Ben White, pourrait être la clé pour mettre fin au record indésirable de 16 ans des Gunners contre Liverpool en Premier League ce week-end

Arsenal pourrait se tourner vers la signature estivale de Ben White pour mettre fin à son récent hoodoo d’Anfield contre Liverpool ce week-end.

L’équipe de Mikel Arteta est l’une des équipes en forme de Premier League après une série de huit matches sans défaite les hissant à la cinquième place.

.

Les blancs pourraient être la clé pour qu’Arsenal redresse sa mauvaise forme à Anfield

Les Gunners peuvent grimper dans les places de la Ligue des champions s’ils battent Liverpool de Jurgen Klopp – avec ce match en direct sur talkSPORT samedi à 17h30.

Arsenal a gardé trois cages inviolées lors de ses trois derniers matches à l’extérieur et pourrait mettre un terme à un long record s’il parvient à n’en récolter qu’un de plus.

Un blanchissage d’Anfield verrait les Londoniens du nord gagner une quatrième feuille blanche consécutive à l’extérieur en Premier League – la première fois qu’ils y parviennent depuis mai 2005.

Cependant, une feuille blanche sur la route contre Liverpool est un défi de taille pour Arsenal compte tenu de leur récente forme misérable dans le Merseyside.

Les Gunners ont perdu leurs cinq derniers matchs à domicile en Premier League contre l’équipe de Jurgen Klopp.

Arsenal a également concédé au moins trois buts à chaque défaite – ils ont connu pour la dernière fois une série de défaites de haut niveau à l’extérieur contre Liverpool entre 1981 et 1988.

De plus, Mohamed Salah a un record remarquable dans ce match, ayant marqué sept buts et ajouté quatre passes décisives en seulement neuf apparitions.

.

White a gardé sa cage inviolée lors de sa dernière visite à Anfield

Cependant, l’Egyptien se heurtera à une équipe d’Arsenal dont la défense s’est transformée depuis le début de la saison.

Et si quelqu’un sait une chose ou deux sur le fait de gagner des draps propres et de garder Salah silencieux à Anfield, c’est le défenseur White de 50 millions de livres sterling.

L’international anglais a joué les 90 minutes complètes pour Brighton lors de la célèbre victoire 1-0 des Seagulls à Liverpool en février.

Steven Alzate a remporté le vainqueur, mais White faisait partie d’une ligne de fond qui a réussi à maîtriser Salah and Co pour obtenir les trois points.

Le patron d’Arsenal, Arteta, faisait partie de la dernière équipe des Gunners à gagner à Anfield en 2012 et l’Espagnol a admis que le moment était venu de mettre fin à cette course stérile.

Il a déclaré : « Cela fait un moment, comme vous l’avez mentionné, il est donc temps de recommencer.

« J’ai vécu les deux, gagner et perdre et je sais pourquoi vous perdez des matchs à Anfield et quel est l’état d’esprit émotionnellement et la préparation dont vous avez besoin pour y aller convaincu et vous assurer que vous êtes aux courses pour concourir dans ce stade. »

GETTY

Arsenal a remporté trois matchs au rebond, n’encaissant qu’un seul but