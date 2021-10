La nouvelle arnaque pour pirater votre WhatsApp utilise la troisième dose du vaccin comme crochet | La technologie

Soyez très prudent car une nouvelle arnaque circule qui a pour but de détourner votre compte WhatsApp. L’arnaque utilise la troisième dose du vaccin covid-19 comme un crochet et c’est ainsi que cela fonctionne.

Ces dernières années, le vol de comptes WhatsApp est devenu l’une des principales cibles des cybercriminels. L’application de messagerie appartenant à Facebook est l’une des plus utilisées dans le monde et la plus populaire en Espagne, c’est pourquoi les criminels convoitent les comptes d’utilisateurs pour mener leurs campagnes malveillantes.

À l’été 2020, le détournement de WhatsApp a commencé à se répandre, une arnaque qui continue d’être active aujourd’hui et qui Il est également connu sous le nom d’arnaque au code à 6 chiffres ou d’arnaque au code de vérification.

Si vous êtes au courant des actualités liées à la cybersécurité, vous connaissez sûrement déjà les mécanismes de cette arnaque. La victime reçoit un message de chat d’un contact lui disant qu’il lui a envoyé par erreur un SMS avec un code à 6 chiffres, et lui demande de lui transmettre le numéro car il en a un besoin urgent.

Mais en réalité, il s’agit du code de vérification WhatsApp de la victime, et s’il est fourni, le cybercriminel l’utilisera pour pirater le compte WhatsApp de la victime.

Quel est le meilleur antivirus de 2021 ? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

Maintenant, les criminels se sont mis en mouvement une nouvelle arnaque pour pirater le compte WhatsApp des utilisateurs avec un code de vérification, mais en utilisant une stratégie différente pour tromper les victimes.

Comme le met en garde l’Institut national de la cybersécurité (INCIBE), les criminels appellent la victime en se faisant passer pour des agents de la sécurité sociale sous prétexte de générer le rendez-vous pour la troisième dose du vaccin contre le covid-19.

Les criminels ont en leur possession certaines données d’utilisateur, notamment leurs nom et prénom, numéro de téléphone et e-mail, informations qu’ils utilisent pour gagner en crédibilité.

Pour confirmer le rendez-vous pour le vaccin, les contrevenants ils demandent à la victime de leur fournir le code qui leur a été envoyé par SMS, qui est en fait le code de vérification WhatsApp. Si on leur en donne, ils détourneront le compte WhatsApp.

Être administrateur d’un chat de groupe sur WhatsApp ou Telegram peut sembler simple, mais cela peut devenir une tâche compliquée en cas de crime.

Si votre compte WhatsApp a été piraté, Suivez les instructions de la plateforme pour essayer de le récupérer et informez vos contacts afin qu’ils soient au courant et ne répondent pas aux chats qu’ils reçoivent en votre nom, car des criminels peuvent essayer de les tromper.

Pour rester en sécurité, ne partagez en aucun cas votre code de vérification WhatsApp et activez la vérification en deux étapes.