La nouvelle arnaque WhatsApp que les Mossos d’Esquadra ne quittent pas des yeux

28/09/2021 à 10h24 CEST

SPORT.es

Les Mossos d’Esquadra ont mis en garde sur les réseaux sociaux et à travers divers avis la nouvelle arnaque qui atteint l’Espagne. Cela a à voir avec WhatsApp et c’est un pishing assez élaboré. Chaque année, voire chaque mois, ce qui se passe sur Internet, de nouvelles formes d’escroquerie mieux préparées et conçues sont créées. Ce type de message usurpe l’identité de pages qui existent réellement dans le but de voler nos données.

Ce cas est le même que les autres. Il se présente sous la forme d’un e-mail où nous pouvons voir que WhatsApp signale que nous pouvons voir les anciens messages stockés dans un « nuage ». Pour accéder à ces informations, nous devons entrer nos données. Bien sûr, la seule chose que nous téléchargerons sera un programme malveillant qui infectera notre téléphone mobile.

A partir de là, deux choses peuvent arriver : que nos données personnelles soient volées ou que l’appareil infecté soit rendu inopérant. C’est un grand risque et nous devons donc faire attention à ce que nous téléchargeons. Il faut regarder de près les détails.