Twitter

*La plus récente attraction de Manhattan est une plate-forme d’observation très haute avec des sols en miroir connue sous le nom de Summit.

Comme le rapporte le New York Post, un nouveau code vestimentaire a été introduit « pour épargner les rougissements des visiteurs qui souhaitent préserver leur pudeur », écrit le média.

Voici d’autres extraits du rapport :

Le Post s’est arrêté à l’aimant touristique le jour de son ouverture pour enquêter sur les rumeurs concernant le mal de tête « upskirting » causé par « l’expérience artistique immersive » du lieu connue sous le nom de « Air ». Cité dans un communiqué de presse, son créateur Kenzo Digital, qui travaille incognito comme le célèbre artiste de guérilla Banksy, a déclaré que l’installation « partage le sentiment enivrant d’aspiration et d’inspiration que New York donne… Un phare de possibilité qui rend hommage à tout ce qu’est New York. , peut être, sera.

Selon le rapport, les miroirs géants laissent peu à l’imagination lorsque vous portez une jupe ou une robe.

AUTRES NOUVELLES: « J’ai attrapé ma maman parce que je la traite comme une dame »: Kodak Black explique tâtonner sa mère (regarder)

Bienvenue sur la toute dernière plate-forme d’observation et installation artistique du Summit à New York conçue par @kenzo 91 + histoires, à One Vanderbilt (à côté de Grand Central Terminal) @CBSNewYork pic.twitter.com/lhqS5hZ9cW – Natalie Duddridge (@NatDuddridgeTV) 21 octobre 2021

Heureusement, la direction de Summit fournit gratuitement une paire de shorts noirs sur demande. Le site Web suggère aux visiteurs de porter des pantalons, des shorts ou des collants.

Il y a aussi une note en petits caractères disant : « Les clients qui sont préoccupés par toute exposition indésirable en raison des sols et des plafonds en miroir sont responsables de s’habiller de manière à éviter une telle exposition. »

Le sommet est situé au sommet du gratte-ciel One Vanderbilt de Midtown, haut de 1 400 pieds, avec des billets allant de 39 $ à 73 $.

REGARDEZ:

https://www.youtube.com/watch?v=uxFgheYkQjQ