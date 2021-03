La nouvelle aventure avec les voitures électriques

31/03/2021 à 23 h 00 CEST

Ce week-end, l’Extreme E démarre en Arabie Saoudite, qui n’est pas seulement le premier championnat international disputé avec des SUV électriques, mais c’est aussi le première compétition automobile totalement égalitaire, composée d’équipes mixtes dans lequel le pilote et le pilote ont une importance égale. Il faut souligner la présence de trois pilotes espagnols, avec Carlos Sainz et Laia Sanz former un partenaire dans l’équipe Acciona et Cristina Gutiérrez étant partenaire de Sébastien Loeb dans l’équipe de Hamilton.

En plus de la présence de Cupra et Hispano-Suiza, les champions de F1 Nico Rosberg et Jenson Button, qui court également, ont formé une équipe dans cette compétition créée sous l’égide de Alexandre Agag, qui était déjà le promoteur de la formule E.

Chacune des neuf équipes confirmées pour l’Extreme E a un pilote et une femme pilote, qui seront au volant du véhicule sur le même parcours. L’une des particularités est le format des courses, qui se dérouleront sur un week-end et s’appelleront X Prix et chacun des pilotes effectuera un tour d’un circuit hors route de huit kilomètres dans des courses de relais dans lesquelles les hommes et les femmes conduiront roue à roue leur Buggies électriques 4×4 de 1600 kilos et 550 CV.

Un format intense et spectaculaire

Le format week-end débutera le samedi avec la célébration de deux classements, chacun se composant de deux courses. Dimanche, trois courses auront lieu: les deux demi-finales et une finale dont la grille est formée avec les trois premiers classés dans la première demi-finale et le vainqueur de la course folle.

La gestion de l’énergie électrique peut être décisive. Chaque véhicule aura une charge de batterie complète par jour. A priori, vous pouvez faire 64 kilomètres à pleine capacité avec 50 kWh, puisque la consommation maximale est de 78 kWh aux 100 km, mais il se peut que vous doivent gérer la consommation d’énergie pour pouvoir être compétitif jusqu’à la fin de la dernière course.

Le calendrier de la saison Extreme E inaugural, dont les débuts en 2020 ont dû être reportés en raison du coronavirus, se compose uniquement de cinq X Prix répartis sur toute la planète, même si elle devrait pouvoir augmenter le nombre de courses en 2022. La compétition visite des lieux aussi éloignés et cachés que le Le désert d’Al-Ula en Arabie Saoudite, le lac Rose au Sénégal, le glacier Kangerlussuaq au Groenland, la forêt amazonienne au Brésil et culmineront dans les paysages imposants de la Terre de Feu en Argentine.Calendrier 2021

3-4 avril Al-Ula Arabie saoudite

29-30 mai Dakar Sénégal

18-19 août Kangerlussuaq Groenland

23-24 octobre Para Brésil

11-12 décembre Tierra de Fuego Argentina

Les protagonistes

Numéro de l’équipe pilote

N ° 5 Abt Cupra XE4 Mattias Ekström Claudia Hürtgen

Nº 7 Acciona Sainz XE Carlos Sainz Laia Sanz

N ° 10 Andretti United Extreme E89 Timmy Hansen Catie Munnings

No.12 Chip Ganassi Racing Sara Price Kyle LeDuc

Nº 14 Équipe Hispano-Suiza Xite Energy Oliver Bennett Christine Giampaoli Zonca

N ° 15 JBXE Jenson Button Mikaela & angst; hlin-Kottulinsky

No 16 Rosberg Xtreme Racing Johan Kristoffersson Molly Taylor

N ° 18 Veloce Racing Jamie Chadwick Stéphane Sarrazin

Nº 22 Équipe X4421 Sébastien Loeb Cristina Gutiérrez