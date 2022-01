La nouvelle aventure de Kanye West, Julia Fox, détaille leur relation : « Un vrai moment Cendrillon »

La nouvelle aventure de Kanye West, Julia Fox, parle de la connexion qu’ils partagent.

Fox a déclaré que les deux avaient eu une « connexion instantanée » lorsqu’elle a rencontré West à Miami le soir du Nouvel An dans un court extrait qu’elle a écrit pour le magazine Interview.

Le point de vente a également partagé des images d’un rendez-vous nocturne que les deux ont partagé à New York.

La dernière aventure de Kanye West, Julia Fox, a détaillé sa relation avec le rappeur dans une nouvelle interview. (Images de Gotham/GC)

« Son énergie est tellement amusante à côtoyer », a-t-elle écrit. « Il m’a fait rire, danser et sourire avec mes amis toute la nuit. Nous avons décidé de garder l’énergie et de rentrer à New York pour voir » Slave Play « . «

« Le vol de Ye a atterri à six heures et la pièce était à sept heures et il était là À L’HEURE », a poursuivi Fox. « J’ai été impressionné. Après la pièce, nous avons choisi de dîner au Carbone qui est l’un de mes restaurants préférés. Évidemment. »

Fox a poursuivi en décrivant le temps passé par les deux à Carbone, un restaurant populaire de New York.

« Au restaurant, Ye a réalisé une séance photo entière pour moi pendant que les gens dînaient ! » elle a écrit. « Tout le restaurant a adoré et nous a encouragés pendant que cela se produisait. »

West et Fox se sont rencontrés le soir du Nouvel An et ont passé une soirée ensemble à New York. (Photo de Gotham/GC Images)

West a ensuite surpris Fox avec une suite d’hôtel pleine de vêtements, selon l’actrice.

« Vous aviez toute une suite d’hôtel pleine de vêtements », a décrit Fox. « C’était le rêve de toutes les filles devenu réalité. C’était comme un vrai moment de Cendrillon. Je ne sais pas comment il l’a fait, ni comment il a tout réussi à temps. Mais j’étais tellement surpris. Genre, qui fait des choses comme c’est un deuxième rendez-vous ? Ou n’importe quel rendez-vous ! Tout chez nous a été si organique. Je ne sais pas où vont les choses, mais si c’est une indication de l’avenir, j’adore la balade.

West est célibataire depuis que Kim Kardashian a demandé le divorce en février. Il a récemment été lié à Fox, malgré plusieurs déclarations publiques selon lesquelles l’ancien couple serait réuni.

Fox est surtout connue pour son rôle dans « Uncut Gems » aux côtés d’Adam Sandler. (Jamie McCarthy/WireImage)

Fox est une actrice et réalisatrice italo-américaine. Elle est surtout connue pour son rôle marquant dans « Uncut Gems », dans lequel elle a joué aux côtés d’Adam Sandler.

Selon Page Six, l’actrice se remet de sa rupture avec son mari, Peter Artemiev. Les deux ont accueilli un bébé en 2021. Fox a semblé faire allusion à des difficultés relationnelles sur ses réseaux sociaux au cours des deux dernières semaines.