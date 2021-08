La nouvelle baisse de prix du MacBook Pro est la meilleure offre d’Amazon d’août 2021

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous recherchez l’expérience la plus rapide et la plus réactive possible sur un ordinateur portable ? Vous n’avez pas besoin de dépenser une petite fortune sur une machine de jeu personnalisée avec des milliards de gigaoctets de RAM. Tout ce dont vous avez besoin est un nouvel ordinateur portable Apple avec l’incroyable puce M1 d’Apple. Et les prix commencent en fait bien plus bas que vous ne le pensez ! C’est particulièrement vrai pour l’ordinateur portable M1 de qualité professionnelle d’Apple. En fait, le prix le plus bas du MacBook Pro d’Amazon d’août 2021 est disponible dès maintenant !

Apple MacBook Pro 2020 avec puce Apple M1 (256 Go) Prix catalogue : 1 299,00 $ Prix : 1 099,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La dernière génération MacBook Air M1 est l’ordinateur portable le plus abordable d’Apple que vous pouvez obtenir avec le nouveau chipset M1. Comme si vous ne le saviez pas déjà, le M1 d’Apple est le SoC qui fait toutes sortes de vagues en ce moment. Cet ordinateur portable Apple d’entrée de gamme est encore assez puissant pour écraser les ordinateurs portables concurrents Windows qui coûtent deux fois plus cher. Et c’est particulièrement vrai alors qu’Amazon réduit le MacBook Air jusqu’à 120 $. Ensuite, si vous voulez vraiment accélérer les choses, vous pouvez prendre un MacBook Pro M1 à la place, alors qu’Amazon les réduit jusqu’à 200 $ !

Meilleur prix MacBook Pro sur Amazon

Le nouvel ordinateur portable Air d’Apple est en effet ultra-rapide, mais il existe un autre ordinateur portable Apple alimenté par M1 qui est encore plus puissant. Si vous voulez le meilleur du meilleur, vous envisagez probablement une nouvelle pomme chaude Macbook Pro au lieu de l’Air. Si tel est le cas, nous avons des nouvelles fantastiques : il est maintenant temps d’appuyer sur la gâchette car Amazon propose des remises importantes sur les deux Modèle 256 Go et le Version 512 Go.

Quiconque veut les ordinateurs Apple les plus rapides et les plus puissants jamais fabriqués a désormais le choix entre quatre modèles. Le nouveau Mac mini en est un, plus le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Et maintenant, le nouveau iMac M1 a été ajouté à la gamme (en plus, c’est jusqu’à 50 $ de réduction sur Amazon !). Ces ordinateurs sont tous incroyablement puissants et ils sont tous relativement nouveaux dans la liste d’Apple. Malgré leur nouveauté, Amazon propose déjà des remises remarquablement importantes.

Le nouveau d’Apple Mac mini est le seul ordinateur de bureau alimenté par M1 qui n’est pas un modèle tout-en-un. C’est tellement abordable, surtout compte tenu du fait qu’il écrase les PC Windows qui coûtent deux fois plus cher. On peut en dire autant du Macbook Air, qui est également en vente avec des rabais allant jusqu’à 150 $. Mais il va sans dire que le nouvel ordinateur alimenté par M1 le plus excitant est le MacBook Pro M1. Et Amazon vient de réduire cet incroyable ordinateur portable à son prix le plus bas jamais enregistré.

Le MacBook Pro M1 était entre 50 $ et 60 $ de rabais il y a quelques mois. La procrastination n’est pas souvent au rendez-vous, mais cette fois-ci, vous serez très heureux d’avoir raté ces offres. Rendez-vous sur Amazon aujourd’hui et vous constaterez que le MacBook Pro 13 pouces avec 256 Go de stockage SSD est de 200 $ de réduction. Et si vous voulez augmenter votre espace de stockage jusqu’à 512 Go vous économiserez encore 150 $ !

Ces offres offrent le prix MacBook Pro le plus bas jamais enregistré par Amazon. Ou vous pouvez obtenir le dernier MacBook Air à moins de 30 $ du plus bas historique d’Amazon. Mais la mauvaise nouvelle est que nous n’avons aucune idée de combien de temps durera la formidable vente d’Amazon. En d’autres termes, dépêchez-vous ou vous pourriez manquer!

MacBook Pro M1

La puce M1 d’Apple est une révolution dans l’espace informatique personnel, offrant des performances CPU et GPU inégalées Le réveil instantané signifie qu’il n’est plus nécessaire d’attendre que votre ordinateur portable se charge. Le processeur à 8 cœurs offre des performances jusqu’à 2,8 fois plus rapides, tandis que le processeur graphique à 8 cœurs à des graphiques 5 fois plus rapides Le M1 est également le chipset le plus efficace d’Apple, offrant jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge Le moteur neuronal dédié à 16 cœurs permet des capacités avancées d’apprentissage automatique Il n’y a jamais rien eu de tel auparavant sur des ordinateurs portables comparables

MacBook Air M1

Alimenté par la puce M1 d’Apple, la première puce de la série M entièrement conçue par Apple pour optimiser les performances et l’efficacité. la vie sur une seule charge – laissez votre alimentation encombrante à la maison Le réveil instantané activé par le M1 signifie que votre MacBook est prêt à fonctionner dès que vous l’ouvrez

