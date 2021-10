La nouvelle balance intelligente de Wyze est moins chère que la plupart des balances ordinaires

Tout ce que vous perdez, c’est un plateau en verre et un suivi de la fréquence cardiaque

Wyze a construit un empire frugal sur des gadgets intelligents à bas prix, y compris l’échelle Wyze à 20 $ qui mesure le poids, le pourcentage de graisse corporelle, la fréquence cardiaque et d’autres données de santé essentielles. Aujourd’hui, la société a annoncé une option encore moins chère si une différence de 5 $ va briser votre budget pour les gadgets de santé intelligents. Le Wyze Scale S est un peu moins cher et un peu moins sophistiqué.

Le Scale S est un peu plus petit, avec quatre électrodes exposées au lieu d’un dessus en verre, vous devrez donc vous tenir à un endroit spécifique pour lancer une analyse complète. Comme l’original, il se synchronise avec l’application Wyze via Bluetooth, qui peut ensuite envoyer des données de santé à Google Fit, Apple Health ou Fitbit. (La balance d’origine prendra en charge Samsung Health à un moment donné dans le futur, mais on ne sait pas si la nouvelle le sera aussi.) Elle durera jusqu’à 18 mois avec trois piles AAA.

Voici tout ce qu’il peut mesurer, la seule différence majeure étant l’absence de mesure de la fréquence cardiaque (pour l’instant) :

Poids Indice de masse corporelle Masse osseuse Masse corporelle maigre Masse musculaire Pourcentage de graisse corporelle Pourcentage d’eau corporelle Graisse viscérale Taux de protéines Taux métabolique de base Âge métabolique

La balance peut reconnaître jusqu’à huit utilisateurs différents, et elle dispose également d’un “mode bébé/animal de compagnie”, dans lequel l’utilisateur tient une personne plus petite (ou une personne à fourrure) et monte sur la balance afin de suivre la différence. Il vient dans des options de couleur blanche ou noire. Il est en pré-commande aujourd’hui pour seulement 15 $, et sera expédié (pour 10 $) en novembre. Notez que Wyze a promis d’arrêter de se faufiler dans les expéditions coûteuses et de combiner leurs prix en mai – cela ne semble pas encore s’être produit.

Wyze vend également une version de la Wyze Cam Outdoor livrée avec un skin camo dbrand préinstallé. Si c’est ton truc.

