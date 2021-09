La nouvelle bande-annonce de Army of Thieves fait craquer le film Heist de Netflix 10z viral

Aujourd’hui, lors de leur grand événement TUDUM, Netflix a publié la bande-annonce de leur Armée des morts préquelle Armée de voleurs. Produit par Zack Snyder et écrit, réalisé et interprété Matthias Schweighöfer, le film suit Dieter, caissier de banque d’une petite ville, qui est invité à rejoindre une équipe de criminels pour braquer une série de coffres-forts impossibles à casser à travers l’Europe.

Je ne manque pas de respect à Army of the Dead, mais cela sonne plus ma vitesse. Alors que les hordes de zombies vont bien, je préférerais juste voir des aventures de cambriolage sans les morts-vivants, donc si c’est ce que propose Schweighöfer, alors je suis vraiment là pour ça, d’autant plus que j’ai trouvé que Dieter était un personnage délicieux. Espérons qu’il s’agisse d’un film de braquage amusant qui traduit le charme de Dieter au reste de la distribution. À en juger par la bande-annonce, Schweighöfer et Snyder ont définitivement livré, et je serai impatient de voir celui-ci dès que possible.

Dans ce prequel, le nouvel équipage de Dieter est composé de Nathalie Emmanuel, Ruby O. Frais, Guz Khan, et Jonathan Cohen. Snyder a développé l’histoire originale avec Shay Hatten, qui a également écrit le scénario, tandis que Schweighöfer dirige lui-même. Snyder et Schweighöfer produisent également le film, avec Déborah Snyder, Wesley Coller, et Dan Maag.

Army of Thieves arrive sur Netflix le 29 octobre. Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Voici le synopsis officiel de Army of Thieves.

Dans cette préquelle de L’armée des morts de Zack Snyder, le caissier de banque d’une petite ville, Dieter, est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, tentant de braquer une séquence d’histoires légendaires et impossibles. -pour casser des coffres-forts dans toute l’Europe.

