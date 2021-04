À ce stade, il est prudent de dire que la veuve noire de Marvel a été longue à venir, sans même compter les nombreux retards dus à la pandémie COVID-19. Cependant, le film a finalement décroché une date estivale solide et sortira à la fois en salles et à Disney +. L’anticipation est déjà élevée, mais Marvel Studios nous rend maintenant plus pressés avec une toute nouvelle bande-annonce qui met en vedette une jeune Natasha Romanoff et révèle encore plus de nouvelles images du film très attendu.