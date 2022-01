La nouvelle bande-annonce de Bomb Rush Cyberfunk présente des planches à roulettes et des vélos

Ce backflip 360 tire-bouchon frappe à chaque fois que je le vois.Gif: Team Reptile

En tant que grand fan de Jet Set Radio, Sega, un éditeur de jeux d’action et de rollers, n’a pas encore officiellement redémarré, j’ai été ravi de voir le développeur Team Reptile dévoiler son successeur spirituel, Bomb Rush Cyberfunk, en 2020. Voici un jeu qui sert de suite à Jet Set Radio dans tout sauf son nom. Cependant, une nouvelle bande-annonce de BRC illumine que, malgré toutes ses similitudes apparentes avec JSR, le nouveau jeu s’engage également à se tailler son propre style, et je suis totalement convaincu.

Lire la suite: Si Sega ne fabrique pas une nouvelle radio Jet Set, ces gars-là le feront

La bande-annonce n’est pas si longue, ne dure que 40 secondes environ, mais c’est tellement bon ! Il a un morceau de banger, « Agua » du producteur persan Bx’treme, et présente les différentes manières de se déplacer dans le monde de Bomb Rush Cyberfunk. Cela inclut le skateboard ainsi que le patin à roues alignées, et nous donne également notre premier aperçu du BMX, quelque chose que vous ne pourriez certainement pas faire dans les jeux Jet Set Radio.

Honnêtement, c’est une bande-annonce assez lisse. Avec « Agua » en arrière-plan, nous voyons divers personnages BRC échanger entre les trois modes de transport disponibles. Ils rectifient les bouches d’aération et les mains courantes tout en effectuant des tours incroyables pour accumuler des points, et ont l’air propres en faisant tout cela !

Ce qui m’a vraiment enthousiasmé par Bomb Rush Cyberfunk, c’est la façon dont il combine apparemment deux de mes jeux de sport préférés, le Pro BMX de Mat Hoffman et le Pro Skater de Tony Hawk, pour créer quelque chose qui semble visuellement exaltant. Vous pouvez enchaîner des astuces successives pour augmenter votre point multijoueur comme THPS et frapper des tire-bouchons défiant la gravité similaires à MHPB.

Bien sûr, vous ne pouvez pas non plus oublier les influences claires de Jet Set Radio. Des couleurs vibrantes qui rappellent l’art du graffiti au patin à roues alignées en passant par les conceptions de personnages, BRC ressemble à tout ce qu’un fan de JSR pourrait souhaiter, et plus encore ! Si le jeu s’était appelé Jet Set Radio 2 à la place, je ne le remettrais pas du tout en question.

Lire la suite: À partir de ce jour, Bomb Rush Cyberfunk sera connu sous le nom de Jet Set Radio 2

Bomb Rush Cyberfunk n’a pas encore de date de sortie, mais le directeur du jeu, Dion Koster, a déclaré dans un récent article de blog que la Team Reptile « s’efforce de terminer le jeu ». Une fois terminé, il frappera Nintendo Switch et PC, avec un lancement de la console pour « suivre un peu plus tard ».