La nouvelle bande-annonce de Chainsaw Man génère du battage médiatique pour ses débuts en 2022

Tout comme Babe Ruth appelant son coup de circuit, j'appelle le mien en disant que Chainsaw Man est sur le point d'être l'anime de 2022.

Une nouvelle bande-annonce pour l’adaptation animée très attendue de Chainsaw Man est sortie ce week-end, et il semble que la série pourrait prendre d’assaut la communauté des animes l’année prochaine.

Au cours de l’exposition annuelle d’anime et de manga Jump Festa au Japon, une brève bande-annonce de l’anime très attendu Chainsaw Man, basé sur le manga populaire du même nom, a été révélée. La bande-annonce est remplie d’effets glitch trippants des panneaux les plus emblématiques du manga associés à une musique énervante, et bien qu’elle n’offre aux fans aucun nouvel aperçu de ce à quoi ressemblera l’anime en action (contrairement à la bande-annonce de juin), c’est néanmoins excitant pour l’énergie et l’ambiance qu’il communique. Cela nous donne un bref aperçu des yeux fascinants de Makima devant une image projetée de Denji fauchant des hommes de main, avant qu’elle ne sourit et s’éloigne dans l’obscurité. L’anime est produit par Mappa et devrait sortir en 2022, et compte tenu des antécédents de Mappa et de l’excellence du matériel source, il y a de nombreuses raisons d’être excité.

Chainsaw Man, créé par Tatsuki Fujimoto, le mangaka (écrivain et artiste) derrière Fire Punch, suit Denji qui, en termes simples, est un protagoniste incel vivant dans la pauvreté, qui survit en acceptant des petits boulots chez les yakuza locaux pour tuer des diables aux côtés de son adorable compagnon ressemblant à un chien, Pochita. Après un incident de mort imminente, Denji se retrouve avec le pouvoir de se transformer en un diable à la tronçonneuse et entreprend de tuer d’autres diables sous l’emploi de l’énigmatique et envoûtant Makima. Alors qu’il veut initialement juste toucher un sein, ses aspirations se développent progressivement au fur et à mesure qu’il navigue dans la vie avec ses nouveaux pouvoirs et trouve sa place dans le monde surnaturel de Chainsaw Man.

Chainsaw Man est un manga fantastique ultraviolent de type pulp fiction qui équilibre son imagerie sanglante et à indice d’octane élevé avec une histoire de passage à l’âge adulte profondément introspective. Il y a de nombreuses raisons d’être optimiste sur le fait que toute l’énergie crépitante du manga fera une transition réussie vers l’écran, étant donné que Mappa l’a fait sortir du parc avec ses adaptations d’anime, qui l’ont mis sur la carte comme l’un des meilleurs studios de production d’animation de tous les temps.

Et dans le manga sur lequel il est basé, Chainsaw Man dispose de sources acclamées par la critique. Depuis ses débuts en décembre 2018, CSM a remporté le prix du meilleur manga aux Harvey Awards en octobre, le meilleur manga Shōnen aux 66e Shogakukan Manga Awards en janvier, et a été nominé pour les 13e prix Manga Taisho en 2019, et s’est classé quatrième au Kono Manga ga Sugoi ! en 2020, selon Anime News Network.

Les fans d’anime ne seront pas les seuls à bien manger avec l’adaptation CSM de Mappa. Les lecteurs de manga participeront également à davantage d’études sur l’ultraviolence à indice d’octane élevé et l’introspection des personnages pour lesquelles la série est connue avec le deuxième arc du manga, School Arc, lorsqu’il sera sérialisé dans Shonen Jump + à l’été 2022.