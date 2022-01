La nouvelle bande-annonce de Destiny 2 Witch Queen fait allusion au retour de Mercury

Capture d’écran : Bungie

Les bandes-annonces de la prochaine extension de Witch Queen de Destiny 2 ont été parmi les meilleures de la série, taquinant d’anciens mystères et de nouveaux butins d’une manière qui m’a vraiment enthousiasmé par ce qui pourrait m’attendre dans la prochaine campagne d’histoire. Le dernier ne fait pas exception, et il oblige les fans à creuser profondément pour démêler certaines de ses références les plus obscures.

Tout d’abord, la nouvelle bande-annonce :

La reine des sorcières sera entièrement consacrée à Savathûn, un dieu de la ruche qui est le maître de la ruse et de la tromperie à la Loki de Destiny 2, et dans cette dernière vidéo, nous avons un plus grand aperçu de son monde du trône, une dimension de poche régie par sa volonté. « Ce monde du trône est indiscernable de mon propre esprit », dit-elle au cours de la bande-annonce, suggérant des possibilités de raids basées sur des illusions extrêmement intéressantes et me donnant des flashbacks extrêmes sur le thriller psychologique de science-fiction de 2000, The Cell.

Mais regardez attentivement et vous apercevrez brièvement un barrage égaré de chiffres et de symboles à environ 25 secondes. Bien que cela aurait dépassé la tête du spectateur moyen, les joueurs de Destiny sont tout sauf moyens, et ont rapidement commencé à les assembler sur RaidSecrets subreddit et ailleurs. Voici ce qu’ils ont trouvé :

Capture d’écran : Bungie

16 est le numéro atomique du mercure et 32,006 est son poids. 18 est le numéro atomique du soufre et 200,59 est son poids. [Xe]4f145d106s2 est la configuration électronique de l’osmium.

Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, Mercure est également une planète qui a été ajoutée à Destiny 2 pendant le DLC Warmind, mais a ensuite été voûtée après la sortie de Beyond Light. Peut-être que cela revient sous une forme ou une autre, ou au moins les joueurs pourront visiter une destination semblable à Mercure dans le cadre de la supercherie de Savathûn. Et le soufre ? Eh bien, la surface de Mercure en est pleine, c’est donc potentiellement un autre clin d’œil à la planète récemment consommée par les mystérieux vaisseaux pyramidaux noirs. Toutes les allusions à Mercure pourraient également être un clin d’œil indirect au fait éventuel du sorcier Osiris, qui appelait auparavant la planète maison.

L’osmium est le plus intéressant de tous puisqu’il fait directement référence au passé de Savathûn. La Cour d’Osmium était un continent sur sa planète natale de la Fondation qui était autrefois gouvernée par le père de Savathûn. Il a été assassiné, cependant, ce qui a envoyé Savathûn et ses frères et sœurs s’enfuir pour leur vie mais en jurant de se venger. Savathûn s’enfuit également avec le ver mort de son père – des parasites divins alignés avec les ténèbres – pendant le chaos, un choix qui l’envoya sur une longue route sinueuse et imprégnée de traditions vers sa confrontation actuelle avec les joueurs de Destiny 2.

La référence à l’osmium dans la bande-annonce pourrait signifier que nous pourrons visiter l’ancienne cour d’une manière ou d’une autre, ou simplement en apprendre davantage à ce sujet. Et bien sûr, tout cela pourrait n’être que des œufs de Pâques traditionnels pour le plaisir, bien que Bungie ne conduise généralement pas les joueurs dans des terriers de lapin aléatoires juste pour le plaisir. De plus, il y a d’autres symboles étranges que les joueurs essaient encore de déchiffrer.

En termes plus tangibles, la nouvelle bande-annonce montrait également des armes à venir, y compris une nouvelle mitraillette basée sur Exotic Hive appelée Osteo Striga, qui signifie «cri d’os» en latin. Et qu’est-ce que c’est ? Bébés pyramides ?! L’extension Witch Queen sera mise en ligne le 22 février.