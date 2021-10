Une nouvelle bande-annonce de l’histoire de Gotham Knights a été publiée lors de DC Fandome samedi, et avec elle est venue un tas de détails sur le cadre et les traditions du jeu.

Situé à Gotham City en déclin rapide après la mort de Batman lui-même, Gotham Knights parle de ses successeurs Nightwing, Robin et Batgirl, faisant équipe avec Red Hood pour affronter la Court of Owls – un culte de riches qui essaient de tout influencer en ville avec une intention malveillante. D’énormes abrutis, en gros. On dirait que WB Games Montréal en fait le grand méchant de Gotham Knights, ou ils joueront un rôle assez important au centre de la bande-annonce de DC Fandome pour le jeu.

Découvrez par vous-même la nouvelle bande-annonce de Gotham Knight ci-dessous.

Qui tire vraiment les ficelles à Gotham City ? Méfiez-vous de la Cour. #GothamKnights #CourtOfOwls pic.twitter.com/M0596zcnZ0 – Gotham Knights (@GothamKnights) 16 octobre 2021

Cela a l’air bien sombre, ou du moins c’est le cas par rapport à la bande-annonce de l’histoire de Suicide Squad: Kill the Justice League qui est également sortie de DC Fandome. Espérons que nous verrons un peu plus de gameplay pour Gotham Knights avant son lancement en 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

