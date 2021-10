La nouvelle bande-annonce de la campagne de Halo Infinite a Master Chief chassant Cortana

Microsoft a finalement dévoilé un nouveau regard sur le mode campagne de Halo Infinite, marquant la première fois que le développeur 343 Industries a montré la campagne depuis sa première révélation de gameplay en juillet 2020.

La nouvelle bande-annonce de six minutes présente une grande partie du nouveau gameplay et des nouveaux systèmes d’Infinite en peu de temps, y compris de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, des boss menaçants et un nouveau personnage compagnon d’IA qui accompagnera les joueurs appelé « The Weapon ». La vue d’ensemble montre également certains des nouveaux ajouts de gameplay en monde ouvert et de style RPG d’Infinite, qui incluent des bases et des objectifs optionnels que les joueurs doivent poursuivre et des améliorations sélectionnables pour l’équipement.

Situé après Halo 5: Guardians en 2015, Infinite est le premier jeu Halo principal en plus de cinq ans et cherchera à reprendre l’histoire de la révolution de l’intelligence artificielle dirigée par l’ancien allié de Master Chief, Cortana, qui a servi de cliffhanger à Halo 5. Infinite reprendra également les fils de l’histoire du spin-off de stratégie en temps réel de 2017, Halo Wars 2, qui a introduit la dernière souche des antagonistes classiques de Halo, le « Banished » dirigé par Brute.

La révélation initiale du gameplay de Halo Infinite a été considérée par beaucoup comme décevante, engendrant une déception dans les visuels prétendument de nouvelle génération et le tristement célèbre mème « Craig » qui a plongé sur un gros plan d’une Brute particulièrement mal rendue.

Avec Halo Infinite qui devrait être lancé dans quelques semaines le 8 décembre, le nouvel aperçu de la campagne n’est pas seulement une chance pour 343 Industries de donner aux joueurs une meilleure idée de ce à quoi s’attendre du jeu quand il arrivera, mais aussi une chance pour rédemption et pour mieux vendre aux fans le potentiel d’Infinite après sa première impression terne.

Alors que 343 Industries a largement gardé la campagne de Halo Infinite secrète (au moins jusqu’à la révélation d’aujourd’hui), le studio a laissé les joueurs essayer le mode multijoueur gratuit d’Infinite dans une série de week-ends d’avant-première. Ces week-ends ont reçu un accueil bien plus positif en tant qu’évolution passionnante (et à bien des égards, un retour à la forme) pour la franchise.

Halo Infinite devait initialement être lancé aux côtés des Xbox Series X et Series S l’automne dernier, mais le jeu a été reporté à 2021 en raison de divers défis de développement, notamment la pandémie de COVID-19 en cours. Il devrait maintenant arriver sur les plates-formes PC, Xbox Series X / S et Xbox One le 8 décembre, bien que le jeu soit livré sans quelques fonctionnalités clés, y compris le mode coopératif de la campagne et le populaire éditeur de carte multijoueur Forge, tous deux qui sont prévues pour une version 2022 dans une future mise à jour.