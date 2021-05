La nouvelle bande-annonce de la croisière dans la jungle présente des personnages, des monstres et des plaisanteries amusantes entre The Rock et Emily Blunt

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Disney intensifie sa présence dans les cinémas et à la maison, grâce à sa liste de sorties simultanées via des présentations théâtrales traditionnelles et Disney + Premier Access. Alors maintenant, il est temps de commencer à revenir dans le swing de films comme Jungle Cruise qui se dirige vers nous, ce qui signifie que de nouvelles bandes-annonces sont destinées à montrer des détails frais et passionnants. Et bien sûr, avec de nouveaux monstres, personnages et plaisanteries entre The Rock et Emily Blunt, ce blockbuster potentiel est prêt à rugir.