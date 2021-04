Nous devons commencer par Zombie Tiger, non? Naturellement, grâce aux célèbres magiciens de scène Siegfreid et Roy, les tigres font partie du paysage de Las Vegas, donc quand une épidémie de zombies a envahi le monde (et par extension de ce complot, Las Vegas), Army of the Dead doit inclure un tigre zombie, et il a l’air terrifiant. Plus terrifiant que le Zombie Elvis, qui ferait également partie intégrante d’un décor de Las Vegas, qui est la toile de fond passionnante de Army of the Dead.