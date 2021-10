La nouvelle bande-annonce de l’histoire de Gotham Knights présente le pingouin et la vedette présente Court of Owls

Warner Bros. Games et DC Entertainment ont publié ce week-end une nouvelle bande-annonce et une nouvelle featurette pour Gotham Knights, le prochain RPG d’action à la troisième personne en monde ouvert qui est actuellement en développement par Warner Bros. Games Montréal. La bande-annonce a fait ses débuts hier au DC FanDome. Les deux vidéos sont disponibles ci-dessous.

Un peu plus d’un an après l’annonce du jeu en août 2020 lors du premier DC FanDome, la nouvelle bande-annonce présente le principal antagoniste du jeu, la Court of Owls, une société secrète composée des familles les plus riches de Gotham City.

La nouvelle bande-annonce présente également The Penguin, alias Oswald Cobblepot, l’un des super-vilains les plus infâmes de la galerie Batman Rogues. Penguin semble connaître des détails importants sur la Cour et la menace qu’elle représente pour Gotham City et sa nouvelle garde de héros : Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin.

FanDome a également présenté une nouvelle fonctionnalité en coulisses pour Gotham Knights, qui comprenait les commentaires de l’artiste et directeur de la création de DC Jim Lee, de l’écrivain Scott Snyder, de l’artiste Greg Capullo, du directeur créatif du jeu Patrick Redding et de la directrice narrative Ann Lemay. Au cours du commentaire, nous avons expliqué les origines de la Cour des hiboux et la manière dont le groupe est incorporé dans le monde du jeu de Gotham Knights.

Gotham Knights est en développement en tant que version multi-plateforme. Il devrait baisser plus tard l’année prochaine.