La nouvelle bande-annonce de Matrix Resurrections demande pourquoi utiliser l’ancien code pour créer quelque chose de nouveau

La première en salle de The Matrix Resurrections approche à grands pas, et cela signifie de nouvelles bandes-annonces. Alors que la plupart des bandes-annonces de films sont là pour nous raconter toute l’histoire battement pour battement, Resurrections joue aussi timidement que vous vous en doutez, y compris cette dernière bande-annonce.

Cette bande-annonce, intitulée Déjà Vu, nous rappelle ce que ce sentiment signifie à l’intérieur de Matrix.

« Déjà Vu est généralement un problème dans Matrix », nous dit Trinity de Carrie-Ann Moss. La bande-annonce correspond à toutes sortes de plans de la trilogie originale et de ce nouveau film, tels que le cadrage du réveil de Neo de la matrice à la fois comme un moment de « pilule bleue » et de « pilule rouge ». La bande-annonce parcourt une douzaine de ces moments avant que Trinity ne se dissolve en une image défectueuse, puis quelqu’un (probablement le personnage de Jonathan Groff, vu dans la première bande-annonce) demande « pourquoi utiliser un ancien code pour créer quelque chose de nouveau? »

La bande-annonce semble remettre en question de nombreux événements des films originaux ou suggère peut-être qu’ils sont en quelque sorte cycliques. Peut-être que Neo n’est jamais sorti de Matrix, ou que ce Neo est une construction de l’original. Nous avons eu récemment une série de nouvelles suites qui imitent les films originaux, comme Star Wars: The Force Awakens et Ghostbusters: Afterlife. Nous espérons que si Matrix Resurrections fait également cela, ce sera quelque chose de plus qu’un service de fans.

The Matrix Resurrections met en vedette Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, est réalisé par Lana Wachowski et sortira en salles le 22 décembre.