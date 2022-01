La nouvelle bande-annonce de Moonfall présente la lune qui vient pour nous tous

Lionsgate a publié une nouvelle bande-annonce pour Moonfall, le dernier film catastrophe du réalisateur de Independence Day Roland Emmerich. Le film devrait sortir en salles le 4 février.

Le clip bourré d’action est également rempli d’une terreur inquiétante alors qu’une force mystérieuse fait sortir la lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie sur une trajectoire de collision avec notre planète natale. Un synopsis du film est le suivant : « A quelques semaines à peine avant l’impact et le monde au bord de l’anéantissement, la dirigeante de la NASA et ancienne astronaute Jo Fowler (Halle Berry) est convaincue qu’elle a la clé pour nous sauver tous – mais un seul astronaute de son passé, Brian Harper (Patrick Wilson) et un théoricien du complot KC Houseman (John Bradley) la croient. » Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

En plus de Berry (John Wick Chapitre 3 : Parabellum), Wilson (Aquaman) et Bradley (Game of Thrones), Moonfall met également en vedette Michael Peña (les films Ant-Man), Charlie Plummer (Tout l’argent du monde), et Donald Sutherland (Les jeux de la faim). Le film a un budget de production annoncé de 140 millions de dollars, ce qui en fait l’un des films indépendants les plus chers de tous les temps.

Dans des nouvelles connexes, il a été récemment rapporté que le film catastrophe de 2020, Groenland, avait une suite. Le film s’intitulera Groenland : Migration et mettra une fois de plus en vedette Gerard Butler et Morena Baccarin, sous la direction de Ric Roman Waugh. Le premier film a été un succès international surprise.