La nouvelle bande-annonce de Morbius 2 révèle une connexion époustouflante avec Venom

Avec Venom 2 déjà sorti, Sony se concentrera sur les prochaines attractions SSU, notamment Spider-Man: No Way Home et Morbius. Alors que le premier se vend avec peu ou pas d’effort de marketing, Morbius aura besoin d’un battage publicitaire pour les bandes-annonces et de beaucoup plus de promotion. C’est parce que tout le monde connaît le grand spoiler No Way Home, ce qui fait du prochain Spider-Man un film incontournable cette année. Même sans spoiler, Spider-Man attire des foules massives au box-office.

Mais Morbius (Jared Leto) est un nouvel ajout à la liste des principaux personnages de Marvel qui obtiennent leurs propres projets, il a donc besoin de plus de publicité. C’est pourquoi Sony a publié la deuxième bande-annonce officielle du film, qui sera présentée en première à un moment donné en 2022, bien après No Way Home. Cependant, la bande-annonce a fui un jour plus tôt, et nous savons qu’elle présente une connexion Venom époustouflante. Maintenant, la nouvelle bande-annonce de Morbius 2 est officiellement sortie.

Morbius et le SSU

Les films Marvel de Sony font partie de son ambitieux Spider-Man Universe (SSU) de Sony, destiné à reproduire l’impressionnant MCU de Marvel. Et Sony cherche désespérément à lier Spider-Man de Tom Holland au SSU. C’est un moyen garanti de s’assurer que les films SSU attireront encore plus l’attention des fans, et Venom 2 en est la preuve.

Le film se connecte à No Way Home via la scène post-générique, ce qui garantit pratiquement que nous verrons une confrontation Venom vs Spider-Man à un moment donné. Les rumeurs disent que nous verrons Venom (Tom Hardy) dans les scènes post-crédits de No Way Home. Mais ce n’est qu’un petit avant-goût des choses à venir.

La première remorque Morbius livrait déjà ses propres connexions MCU. Cela inclut une image de Spider-Man avec le mot « meurtrier » écrit dessus, juste au moment où Morbius passait devant. Mieux encore, le vautour de Michael Keaton apparaît dans la bande-annonce. Comme vous vous en souviendrez, il était le principal méchant de Spider-Man: Homecoming.

En d’autres termes, Sony jette publiquement les bases du SSU. Et c’est s’assurer que tout le monde sait que ces personnages Marvel sont liés à Peter Parker. Après tout, Sony ne peut utiliser que les héros et les méchants de Spider-Man dans son SSU. Il n’a pas de droits sur d’autres personnages Marvel populaires.

Lundi, Sony a publié la featurette suivante en préparation de la deuxième bande-annonce de Morbius. Maintenant, la bande-annonce complète de Morbuis 2 est sortie.

L’époustouflante connexion Venom

Comme le montre la nouvelle bande-annonce de Morbius 2, Sony est prêt à aller au-delà de la liaison de ses nouveaux personnages Marvel à Spider-Man. Il ne suffit pas de connecter Spider-Man à Venom puis à Morbius. Selon la nouvelle bande-annonce de Morbius, Sony prévoit d’autres œufs de Pâques qui devraient servir de tissu conjonctif au SSU. Ce type d’approche a fonctionné pour le MCU, il devrait donc aider le SSU de la même manière.

Comme vous le verrez dans la deuxième bande-annonce de Morbius, un méchant terrifié demande à Morbius qui il est. Et Morbius plaisante rapidement: « Je suis Venom. » Il montre ensuite ses dents vampiriques avant de hausser les épaules et de mentionner son vrai nom. Il est « Docteur Michael Morbius, à votre service ».

Ce petit œuf de Pâques nous dit que Morbius est plus que conscient de l’alter-ego d’Eddy Brock. On ne sait toujours pas si les événements de Morbius se produisent dans le MCU. Après Venom 2, je dirais que c’est une autre réalité alternative où nous trouverons des variantes des personnages de Spider-Man. C’est la voie la plus facile à emprunter pour Sony. Sans oublier que Marvel ne donnerait probablement à Sony aucun contrôle sur les personnages de ses aventures MCU.

Cela explique pourquoi Keaton’s Vulture apparaît également dans la deuxième bande-annonce. Encore une fois, chaque chronologie du multivers peut contenir des variations des personnages que nous avons déjà vus. Ils peuvent être identiques ou légèrement différents. Et les événements de cette réalité pourraient ressembler à la réalité principale du MCU. Les mêmes guerres Avengers contre Thanos auraient pu se produire dans cette réalité. Mais Sony ne peut pas vraiment utiliser Avengers dans ses films SSU, bien sûr.

A noter également, nous ne pouvons pas savoir si le venin mentionné par Morbius est le venin de Tom Hardy. Mais Morbius et Venom partagent probablement la même réalité, c’est donc une valeur sûre. Et c’est parce que ce sont des personnages que Sony contrôle. Sans oublier qu’un des policiers mentionne « cette chose à San Francisco », dans la nouvelle bande-annonce.

Bande-annonce Morbius 2

La bande-annonce 2 de Morbius de Sony est sortie mardi, après avoir fuité en début de semaine. Vous pouvez regarder le clip complet ci-dessous.