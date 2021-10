La nouvelle bande-annonce de Peacemaker présente un câlin de pygargue à tête blanche et une date de première en janvier

John Cena’s Peacemaker obtient sa propre série, que vous connaissez, espérons-le, déjà, et pendant DC FanDome, la prochaine série HBO Max a reçu une toute nouvelle bande-annonce et une date de première le 13 janvier.

Si vous aimez les pygargues à tête blanche faisant des câlins dans les garages de banlieue – ou chevauchant un fusil de chasse dans des voitures musclées – ou des personnes en costumes mettant leur bassin avec des objets aléatoires entre leurs jambes, alors la dernière bande-annonce de Peacemaker est faite pour vous. Vous rencontrez la nouvelle équipe avec laquelle Peacemaker travaille, qui comprend Vigilante, et les deux adorent tirer avec des armes à feu.

Un spin-off de The Suicide Squad de James Gunn, Peacemaker met en vedette John Cena en tant que personnage principal qui ferait tout pour la paix, même tuer. Dans la série post-Suicide Squad, il travaille avec une toute nouvelle équipe et, bien sûr, il est à nouveau chargé d’un travail qui consiste à tuer.

Rejoindre Cena’s Peacemaker sont Danielle Brooks (Orange est le nouveau noir) comme Adebayo, Freddie Stroma (Pitch Perfect) comme Vigilante, Jennifer Holland (The Suicide Squad) comme Harcourt, Steve Agee (The Suicide Squad) comme Economos, Chukwudi Iwuji (Designated Survivor ) comme Murn, et Robert Patrick (Terminator 2) comme Auggie Smith.

Les huit épisodes de Peacemaker Saison 1 ont été écrits par Gunn, qui réalisera également cinq épisodes, dont l’épisode 1. Peter Safran et Matt Miller seront producteurs exécutifs aux côtés de Gunn, et Cena sera co-producteur exécutif.