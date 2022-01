La nouvelle bande-annonce de Pokémon Legends: Arceus montre le gameplay

Avec Pokémon Legends: Arceus juste à l’horizon, certains fans de Pokémon peuvent s’inquiéter du manque de nouvelles informations annoncées en dehors de certaines nouvelles formes hisuiennes. Après tout, il s’agit de la première incursion de Game Freak dans les jeux avec de vastes environnements en monde ouvert ; s’appuyant sur la zone sauvage dans Pokémon Sword and Shield.

Cependant, une nouvelle bande-annonce est apparue sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo, présentant plus de six minutes de gameplay de Legends: Arceus. Vous pouvez regarder la bande-annonce dans toute sa splendeur ci-dessous.

Bien sûr, la bande-annonce est exclusivement en japonais, vous risquez donc de ne pas comprendre ce qui se dit. Vous savez ce qu’on dit, les images disent mille mots ! Le gameplay présenté ici a définitivement enthousiasmé les fans, quelles que soient les barrières linguistiques. Nous ne savons pas si Nintendo prévoit de révéler une bande-annonce localisée, mais nous remplacerons celle-ci par une en anglais s’ils le font.

À première vue, il semble que ce nouveau spin-off de Pokémon ait une portée similaire à des jeux comme Monster Hunter Rise. Les joueurs reçoivent des missions, se dirigent vers une base d’attache, puis attrapent tous les Pokémon dont ils ont besoin. Pour ceux qui veulent voir plus d’éléments de type chasseur dans leurs jeux, ce sera certainement passionnant.

Pokémon Legends : Arceus sortira sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022.

Sinnoh antique

Pokémon Légendes : Arceus

Créer le premier Pokédex

Choisissez parmi un mélange de démarreurs : Cyndaquil, Rowlet ou Oshawat, et embarquez pour un voyage à travers Sinnoh féodal et vous vous efforcez de créer le tout premier Pokédex. Cette aventure en monde ouvert est une toute nouvelle version de la formule Pokémon, avec de nouveaux mécanismes et mystères à découvrir.

