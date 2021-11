La nouvelle bande-annonce de premier aperçu de MultiVersus est sortie

Oui, vous avez bien vu, Warner Bros. a sorti la première bande-annonce de révélation de son nouveau combattant gratuit Multiversus. Cette nouvelle aventure dans le genre des combattants de plates-formes, popularisée par des jeux comme Smash Bros et Brawlhalla, est sortie en 2022 bien que vous puissiez actuellement vous inscrire à des tests de jeu.

Dans la bande-annonce, le co-fondateur de Player First et directeur du jeu Tony Huynh nous explique les arguments de vente uniques du jeu aux côtés de certains des personnages de Warner Bros. que nous devons voir figurer dans MultiVersus.

En parlant de personnages, le jeu semble apporter un grand nombre d’IP emblématiques comme DC, Adventure Time, Scooby Doo, Tom et Jerry et plus encore. Les faits saillants incluent Shaggy, un personnage de jeu de combat souvent mémé (qu’ils jouent dans la bande-annonce avec son pouvoir inspiré de Super Saiyan), aux côtés de Harley Quinn, Steven de Steven Universe et Ayra Stark de Game of Thrones.

Si nous nous éloignons un instant du casting, le jeu lui-même semble offrir plus qu’un simple clone de Smash. Cela se présente sous la forme d’une focalisation coopérative clairement soulignée, chaque personnage ayant des mouvements dédiés qui peuvent aider votre partenaire – comme le lasso de vérité de Wonder Woman capable de ramener les alliés sur scène.

Maintenant, pour creuser dans les trucs juteux, les petits pics qui ne sont pas élaborés mais brossent un tableau plus large du type de jeu MultiVersus sera. D’une part, bien que la coopération soit clairement au centre de l’attention, Tony était sûr de mentionner que le mode solo est toujours un domaine auquel une grande attention est accordée.

D’autres informations intéressantes que nous avons aperçues incluent des systèmes de progression spécifiques aux personnages, des avantages pour les personnages et des skins amusants pour personnaliser davantage votre principal. Une promesse d’avoir une excellente expérience en ligne est faite dans la bande-annonce, et si vous jetez un œil à la description Youtube de la bande-annonce, vous pouvez voir « netcode de restauration basé sur un serveur dédié ».

Pour ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs de ce que cela signifie, le rollback netcode est une alternative populaire au netcode largement utilisé basé sur le délai, et est devenu un énorme sujet de tollé pour les joueurs de jeux de combat qui souhaitent une meilleure expérience en ligne. La restauration se traduit essentiellement par une expérience en ligne plus réactive, même pour les joueurs se connectant du monde entier. Voir cela clairement mentionné, associé à une brève mention de l’esport, contribuera certainement beaucoup aux joueurs plus compétitifs.

Cette annonce officielle intervient peu après une série de fuites majeures sur le jeu, qui ont confirmé plusieurs détails, dont l’éventuelle inclusion de LeBron James comme futur DLC.