La nouvelle bande-annonce de Shang-Chi oppose le personnage Marvel de Simu Liu au mandarin

Bien que Ben Kingsley ait été initialement présenté comme le mandarin dans Iron Man 3, il s’est avéré qu’il n’était qu’un acteur nommé Trevor Slattery qui a été embauché pour jouer le rôle du mandarin. Puis le Marvel One-Shot All Hail the King est sorti, et il a été révélé que The Mandarin était réel et dirigeait l’organisation terroriste Ten Rings. Maintenant, nous le rencontrons enfin dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et dans la continuité du MCU, il est le père de Shang-Chi, ayant permis à son fils de vivre sa propre vie pendant 10 ans, et maintenant exigeant il revient rejoindre l’entreprise familiale.