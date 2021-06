La nouvelle bande-annonce de Space Jam 2 de Lebron James présente plus de Zendaya dans le rôle de Lola Bunny

Cela fait un certain temps que le public n’a pas vu les Looney Tunes adorables sur grand écran, sans parler d’un terrain de basket. Mais maintenant, après une longue absence cinématographique, ils reviendront au cinéma cet été aux côtés de la star de la NBA LeBron James dans Space Jam: A New Legacy. Le suivi très attendu a beaucoup à faire, mais les images que nous avons vues jusqu’à présent taquinent un nouvel opus vibrant qui s’appuie sur le film de 1996. Maintenant, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce qui montre un basket-ball sauvage et plus de personnages, en particulier Lola Bunny de Zendaya.