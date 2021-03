La nouvelle bande-annonce de Star Wars: The Bad Batch nous donne le meilleur aperçu du personnage mandalorien de Ming-Na Wen

Nous ne sommes qu’à quelques jours du 4 mai, ce jour officieusement officiel où les fans de Star Wars célèbrent tout ce qui vient de la galaxie, loin, très loin. Cette année, ce jour sera assez spécial pour les fans qui s’abonnent également à Disney + car beaucoup de contenu Star Wars est ajouté au service de streaming. L’un de ces nouveaux contenus est le premier épisode de The Bad Batch, la nouvelle série animée issue de The Clone Wars. Une nouvelle bande-annonce vient de paraître qui nous donne un petit aperçu de ce à quoi s’attendre de la série, y compris le meilleur aperçu à ce jour de la version animée de Fennec Shand, le personnage de tireur d’élite de The Mandalorian joué par Ming-Na Wen.