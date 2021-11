La nouvelle bande-annonce de Stranger Things Saison 4 taquine Spring Break Mayhem

Une nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things est sortie. Le teaser a été révélé dans le cadre de l’événement Stranger Things Day de Netflix.

La bande-annonce se concentre sur Eleven et la famille Byers qui ont déménagé en Californie pour commencer une nouvelle vie. Nous voyons Will peindre, Jonathan fumer de l’herbe et Eleven essayer de s’intégrer dans sa nouvelle école. Il y a une voix off sous la forme d’une lettre d’Eleven à Mike, qui reste à Hawkins, dans laquelle Eleven parle des prochaines vacances de printemps comme potentiellement « les meilleures de tous les temps ». Cependant, la dernière section du teaser révèle que ce n’est peut-être pas le cas – il s’agit d’un montage rapide rempli de poursuites en voiture, d’explosions, de coups de feu et de chaos général. Découvrez-le ci-dessous :

Tous les acteurs principaux de Stranger Things sont de retour pour la saison 4, dont Millie Bobbie Brown dans Eleven, David Harbour dans Hopper, Winona Ryder dans Joyce, Finn Wolfhard dans Mike, Gaten Matarazzo dans Dustin, Caleb McLaughlin dans Lucas, Charlie Heaton dans Jonathan, Noah Schnapp en tant que Will et Sadie Sink en tant que Max.

Ce dernier teaser de la saison 4 de Stranger Things fait suite à la première bande-annonce, arrivée en septembre. Mais malgré la sortie de ces deux premières bandes-annonces, nous ne savons toujours pas trop en quoi consistera l’intrigue. Un nouveau personnage est Victor Creel, interprété par l’icône de Nightmare on Elm Street, Robert Englund, un personnage sinistre qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique depuis les années 1950. De plus, nous savons que Hopper est vivant mais apparemment enfermé dans une prison russe.

La saison 4 de Stranger Things arrivera sur Netflix en 2022.