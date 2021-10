La nouvelle bande-annonce de Suicide Squad 2022 montre Wonder Woman et Flash

Gif : Rocksteady Games / DC / Kotaku

Aujourd’hui, lors de l’événement Fandome ennuyeux de DC, la société a révélé de nouvelles bandes-annonces et teasers pour une multitude de projets à venir liés à la bande dessinée, y compris une nouvelle bande-annonce intégrée pour Suicide Squad: Kill The Justice League présentant notre premier aperçu de ce que The Flash et Wonder Woman ressemble à cette suite de 2022 de la série Arkham.

Ce nouveau jeu Suicide Squad, révélé pour la première fois en août 2020, est développé par Rocksteady Studios, la même équipe derrière Batman Arkham Asylum, City et Knight. (Le jeu précédent de la série, Arkham Origins, a été développé par WB Montréal qui est en train de créer un jeu Batman différent et sans rapport appelé Gotham Knights.) Ce nouveau jeu Suicide Squad se déroule dans le même univers que les jeux Arkham et est plus précisément se déroule après les événements du dernier match, Arkham Knight.

Voici la nouvelle bande-annonce, avec une chanson qui n’a absolument pas été galvaudée dans deux douzaines de bandes-annonces différentes :

Dans la bande-annonce, nous voyons l’équipe de suicide, mettant en vedette des méchants comme Harley Quinn et Deadshot, affronter divers membres de la Justice League qui semblent être sous le contrôle du maléfique Brainiac. Nous rencontrons également le point de vue de cet univers sur Amanda Waller, la femme derrière le programme Task Force X alias Suicide Squad.

Dans Suicide Squad, un jeu de tir multijoueur à la troisième personne, les joueurs pourront jouer seuls ou avec jusqu’à trois personnes, avec des robots remplissant l’équipe si vous jouez seul. Rocksteady a également expliqué lors de la révélation initiale que le jeu complet est jouable en ligne ou en solo, les joueurs étant autorisés à sauter librement entre les personnages quand ils le souhaitent. Chacun des quatre personnages jouables a des capacités de traversée spéciales qu’il peut utiliser tout en explorant une métropole dynamique et ouverte.

Bien que cette bande-annonce nous donne un bon aperçu de Suicide Squad: Kill The Justice League, elle ne nous donne pas de nouvelle date de sortie spécifique. Tout ce que nous savons, c’est qu’il sortira en 2022 et ne sortira que sur PS5, Xbox Series X/S et PC.