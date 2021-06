La nouvelle bande-annonce de Suicide Squad relie Superman à l’histoire, mais est-ce la version d’Henry Cavill?

Même sans Superman, il y a une tonne de personnages dans la vision de James Gunn de cette histoire, et la bande-annonce montre mieux leurs pouvoirs que toutes les images que nous avons vues à ce jour. Nous apprenons que la mission, en général, est d’éliminer tout ce qui pourrait révéler la vérité sur Project Starfish, et nous savions que l’étrange créature DC Starro jouerait un rôle dans le troisième acte. Nous pouvons voir des méchants comme Bloodsport, Harley Quinn (Robbie) et King Shark soit répondre à l’énorme Starro, soit se battre avec lui. Et perdre. C’est une mission suicide, après tout.