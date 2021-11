La nouvelle bande-annonce de Windjammers 2 présente deux personnages et un tas de mouvements sympas

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Coupe-vent 2 est une version très attendue qui devrait bientôt sortir de Dotemu. Après l’excellente réédition du jeu original, la perspective d’une toute nouvelle entrée, avec une refonte visuelle convenablement moderne, a amené un certain nombre d’entre nous à préparer des rencontres multijoueurs.

Dotemu a maintenant publié une nouvelle bande-annonce qui présente Sammo Ho et le retour de Jordi Costa; vous pouvez voir la description de ceux-ci ci-dessous:

Rencontrez Sammy Ho, un jardinier et athlète vedette en herbe originaire de Chine. L’agilité à mi-distance et les lancers puissants de Sammy font de lui un rival dangereux, et son mouvement spécial canalise l’énergie d’un dragon féroce pour des tirs au but fulgurants. Le concurrent de retour Jordi Costa ramène également ses glissades et sa force puissante dans l’action.