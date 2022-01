La nouvelle bande-annonce d’Horizon Forbidden West est magnifique.

Il n’y a peut-être pas de jeu vidéo plus beau que Horizon Forbbiden West, surtout si la nouvelle bande-annonce en est une indication.

Jeudi, Guerrilla Games a développé le muscle créatif et technique d’Horizon par le biais de la bande-annonce de Tribes of the Forbidden West. Comme on pourrait naturellement le déduire du titre, cette vidéo met en lumière certaines des personnes qu’Aloy rencontrera lors de son exploration. De l’Oseram et Carja, à Tenakth et Utari, il semble y avoir de nombreuses cultures dans cette nouvelle terre. C’est bon de voir que l’humanité prospère toujours malgré tous les dinosaures robots terrifiants qui errent.

Les mots ne rendent pas tout à fait justice à Horizon Forbbiden West, alors assurez-vous de consulter la nouvelle bande-annonce ci-dessous. Un miroir YouTube de meilleure qualité est disponible ici.

Horizon Forbbiden West est une pièce maîtresse technique pour la PS5, ce qui a amené certains à croire que le port de dernière génération pourrait ne pas être à la hauteur. Guerrilla Games a rapidement apaisé ces craintes en rassurant tout le monde sur le fait que le jeu a également fière allure sur PS4. Il est difficile de douter d’un studio qui propose des graphismes incroyablement beaux depuis près de deux décennies maintenant.

Horizon Forbbiden West sortira le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.