La nouvelle bande-annonce d’Horizon Forbidden West met en lumière la faune des machines

Alors qu’Horizon Forbidden West n’est qu’à quelques mois du lancement, Guerrilla Games a pensé qu’il était préférable de publier une bande-annonce montrant les menaces mécaniques avec lesquelles nous nous mêlerons cette fois.

Comme pour le premier jeu, le monde d’Horizon Forbidden West regorge de robots qui ressemblent un peu à des dinosaures. Ou des serpents horribles géants tout droit sortis d’un film de science-fiction schlocky des années 1950, selon à qui vous demandez. Dans la nouvelle bande-annonce, Machines of the Forbidden West, nous voyons des ptérodactyles robotiques, des reptiles et quelque chose qui ressemble énormément à un tatou géant. Tout cela devient encore plus intimidant en réalisant qu’ils peuvent vous chasser sous l’eau.

Découvrez la bande-annonce par vous-même ci-dessous.

Les images de la bande-annonce sont de la version PS5, bien que Guerrilla Games ait déclaré que cela serait également incroyable sur PS4. Bien sûr, je ne peux pas discuter avec les preuves, c’est sûr !

Certaines captures d’écran publiées jeudi mettent également en évidence certains des méchants mécanisés du jeu. Cet énorme serpent ressemblant à un cobra, en particulier, ressemble à de l’étoffe de cauchemars. Le studio a bien sûr proposé des designs sauvages pour cette remise des gaz.

Horizon Forbidden West sort le 18 février 2022 sur PS4 et PS5.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.