La nouvelle bande-annonce d’Horizon Forbidden West montre plus de gameplay à l’arc

Les aventures d’Aloy dans l’inconnu apocalyptique se poursuivront dans le prochain opus de Guerrilla Games dans la franchise, Horizon Forbidden West, qui a obtenu une bande-annonce aux Game Awards 2021 jeudi.

Cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu un regard étendu sur Horizon Forbidden West après le State of Play de Sony au cours de l’été. Les fans ont obtenu des extraits de connaissances et de gameplay intéressants au cours des mois qui ont suivi, des robots qui vous poursuivront sous l’eau aux nouvelles options de traversée dans un grappin, qui semblent tous être de merveilleuses améliorations du gameplay déjà amusant d’Horizon Zero Dawn.

Dans cette nouvelle bande-annonce, Guerrilla Games a présenté toutes les façons dont vous pourrez utiliser leurs nouvelles mécaniques de traversée tout en combattant des robots. Oh, et quelques nouvelles tenues pour Aloy aussi !

Horizon Forbidden West sera multiplateforme entre la PS4 et la PS5, qui sera désormais une mise à niveau gratuite vers la version PS5 pour tous ceux qui possèdent une copie du jeu de la génération précédente après quelques reculs. Les fans pourront mettre la main sur Horizon Forbidden West le 18 février 2022.